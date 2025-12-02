Chau lluvias: se anticipa un martes primaveral en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas agradables, registrando una máxima de 20 grados y una mínima de 13

Mar del Plata se prepara para un martes 2 de diciembre con un clima que se asemeja a una jornada primaveral, a pesar de acercarse el verano. Tras varios días de alertas amarillos por lluvias y vientos, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes con temperaturas agradables, registrando una máxima de 20 grados y una mínima de 13.

El cielo se presentará entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo del día. En cuanto al viento, se esperan rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h, inicialmente soplando desde el sector norte y rotando posteriormente hacia el noroeste. La humedad se mantendrá elevada, oscilando entre el 77% y el 91%, según los datos reportados por el sitio weather.com.

El panorama climático para Mar del Plata continuará mostrando una tendencia al alza en las temperaturas durante los próximos días. El miércoles 3 y el jueves 4 se anticipan jornadas con cielos despejados y temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados.

No obstante, se advierte sobre la posibilidad de vientos fuertes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora en algunos momentos. Para el viernes 5, la máxima se elevará a 29 grados, aunque se espera el regreso de las condiciones inestables con lluvias en forma de chaparrones y tormentas aisladas.

