Chau plazo fijo: cuánto gano a 30 días si deposito hoy $500.000

Esta herramienta sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas para invertir. Cuánto puede rendir, cómo constituir uno y las tasas de interés.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más usadas por los ahorristas en Argentina, especialmente por quienes buscan una alternativa simple, previsible y de bajo riesgo para invertir en pesos. Al ser accesible y brindar la posibilidad de conocer de antemano cuánto se va a ganar, lo mantienen como una opción que es todavía relevante dentro del sistema financiero, incluso con la gran cantidad de opciones de inversión que hay

El plazo fijo conserva su atractivo por varias razones. Por un lado, no requiere conocimiento ni experiencia en inversiones. Por otro, ofrece seguridad y previsibilidad, dos factores clave para quienes prefieren evitar los riesgos.

Además, los bancos continúan diferenciando las tasas entre los canales de constitución. La tendencia a incentivar el uso de home banking se mantiene, con tasas levemente superiores a las ofrecidas en sucursal. Aunque la diferencia es casi mínima, igualmente puede representar una mejora en el resultado final.

Cuánto gano a 30 días si deposito hoy $500.000

Con las tasas actuales, es posible calcular con precisión cuánto rinde una inversión de $500.000 en un plazo fijo a 30 días, diferenciando según el canal elegido.

En el caso de realizar el depósito en sucursal, con una tasa nominal anual (TNA) del 18,00% y una tasa efectiva anual (TEA) del 19,56%, los intereses generados ascienden a $7.397,26. De esta manera, al vencimiento del plazo, el monto total que recibe el ahorrista es de $507.397,26.

Por otro lado, si la operación se realiza de forma electrónica, el rendimiento mejora levemente. Con una TNA del 18,50% y una TEA del 20,15%, los intereses alcanzan los $7.602,74. En este escenario, el capital final al terminar el plazo de los 30 días es de $507.602,74.

La diferencia entre ambas opciones es de $205,48. Este dato refleja que, si bien los bancos incentivan el uso de canales digitales con tasas más altas, el impacto es muy limitado para este nivel de inversión.

Cómo hacer un plazo fijo

Realizar un plazo fijo es un proceso sencillo y lo puede hacer cualquier persona que cuente con una cuenta bancaria. Existen dos formas principales de hacerlo: de manera presencial en la sucursal más cercana o a través de home banking.

En el caso de la sucursal, el cliente tiene que acercarse al banco con su documento y solicitar la constitución del plazo fijo. Ahí mismo, va a poder elegir el monto a invertir y el plazo (30 días el período mínimo y también el más habitual).

Por otro lado, la opción más usada en la actualidad es el plazo fijo electrónico. A través del home banking o la app del banco, el usuario puede constituir la inversión en pocos pasos, sin necesidad de trasladarse y en unos minutos. Esta modalidad suele ser más cómoda y rápida, y en muchos casos ofrece tasas levemente superiores.

Una vez constituido, el dinero queda inmovilizado durante el plazo elegido. Al finalizar, el banco devuelve el capital invertido junto con los intereses generados.

Dónde me conviene hacerlo

El canal de constitución del plazo fijo introduce una diferencia en los resultados, en sí las operaciones digitales suelen ofrecer tasas superiores frente a las realizadas en sucursal. Situación que responde a la estrategia actual de las entidades bancarias para incentivar el uso de plataformas online, teniendo en cuenta que el sistema electrónico reduce costos operativos para los bancos.

Las entidades trasladan parte de ese ahorro a los clientes mediante mejores tasas en home banking, condición que genera diferencias de rendimiento, incluso con el mismo capital y el mismo plazo. Los valores concretos muestran esa distancia entre modalidades.

Tasas de los principales bancos

Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades bancarias del país este martes 5 de mayo de 2026:

Banco de la Nación Argentina : 18,5%

: 18,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 19%

: 19% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Ciudad: 18%

Fuente: Ámbito

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