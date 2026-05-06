Los hospitales universitarios podrían entrar en parálisis en seis semanas

La advertencia fue hecha en conferencia de prensa por los directores de tres de los seis hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los directores de tres de los seis hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA) brindaron este martes una conferencia de prensa durante la que advirtieron de la grave situación financiera que padecen esos centros de salud debido al desfinanciamiento del Gobierno de Javier Milei.

El director del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Marcelo Melo; la directora del Instituto de Oncología “Angel H. Roffo”, Roxana del Aguila y el director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, Norberto Lafos.

Según explicaron, debido a que la partida presupuestaria de 2026 se mantiene «pisada» por el Gobierno Nacional, en seis semanas los hospitales de la UBA podrían entrar en “parálisis total”, lo cual afectaría a las 700 mil personas que se atienden en esas instituciones cada año.

Al borde la «parálisis total»

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, explicó: “Ya hemos empezamos a restringir hace bastante el funcionamiento del hospital. Por eso es que, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, en la actualidad, está funcionando al 50%. Obviamente, al no tener el presupuesto, no podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. O sea que lo que vamos haciendo es con el presupuesto que tenemos y con la banca que tenemos de los proveedores que aceptan entregarnos productos a expensas y generando una deuda, pero tampoco podemos generar deudas que sean después imposibles de solventar. Así que, lamentablemente, lo que tenemos que hacer es achicar el funcionamiento«.

«Lo que está pasando es que achicamos mucho el funcionamiento, ya llegamos al 50%, y la verdad que no se puede seguir achicando más. Entonces, obviamente, lo que nos queda de resto para tener un hospital que funcione en forma dignamente es un mes y medio más. O sea, o sea, ya venimos achicando, achicamos la empresa de seguridad, achicamos la empresa de limpieza, achicamos las licitaciones de la compra de los medicamentos, achicamos las los honorarios para los anestesistas, que, obviamente, cada paciente que se opera precisa un anestesista, precisa medicamentos, precisa descartables, todo eso es plata. Y esa plata no la tenemos. Y cuando queremos hacer cirugías, si no tenemos el proveedor que entrega esos suministros, no la podemos realizar”. Y concluyó: «En estos 45 días que queda, si nada cambia, implicará una parálisis total«

Se realizó un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas para denunciar la falta de presupuesto (Foto archivo -24-09-2024)

Peligra la atención de pacientes con cáncer

Por su parte, Roxana de Águila (Instituto Roffo) agregó: “Yo pertenezco al Instituto Roffo, un instituto centenario que atiende más de 110.000 pacientes por año, que atiende pacientes con cáncer desde 1922. Es un instituto donde se han formado la mayoría de los oncólogos argentinos, con lo cual, con lo que acaba de explicar el doctor Melo, también peligra la formación de esos médicos. La falta presupuestaria es muy importante, porque también nosotros tenemos problemas, no solamente con el equipamiento, en nuestro caso, no tenemos el acelerador lineal, que no está funcionando correctamente, y también problemas con la parte edilicia. Todo esto, si en un mes y medio, como no recibimos la partida presupuestaria, se va a poner en peligro”.

Y añadió: “¿Qué pasa con esto? Bueno, obviamente, para los pacientes con cáncer esto crea una gran incertidumbre y la angustia, y para los trabajadores de la salud también una gran impotencia de no poder cumplir correctamente con nuestras funciones”.

Problemas de abastecimiento por falta de pago

El director del del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, Norberto Lafos, explicó como afecta al funcionamiento de los hospitales el desfinanciamiento al que se ven sometidos por el Gobierno nacional.

“Los hospitales universitarios, en su conjunto, por la ley de Presupuesto 2026, tienen un presupuesto aproximado de 80.000 millones de pesos. Si lo comparamos con un hospital nacional como el Posadas, que tiene asignado 69.000 millones de pesos de presupuesto anual, no es una cantidad ni siquiera alarmante. Los gastos de funcionamiento de una institución son cuantiosos. Cuatro meses de no ingreso del presupuesto significa que al proveedor no le podés pagar, tenés que recurrir a la buena voluntad, gestionar, conversar. Hay veces que lo aceptan, otras veces no. Vos estás pasando de 60 a 90, a 120, porque ya entramos en el quinto mes o el 5 de mayo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Y ese cuándo tiene un límite? Y es cuando el límite es cuando no te entregan o cuando te piden el cash previo a la entrega del insumo del material correspondiente. Como dije hace un rato, los insumos están dolarizados, siguen aumentando. El término de 45 días, el término de un mes y medio, es un término relativo, pero que es más o menos lo que uno calcula que podemos llegar a funcionar con la calidad que lo estamos haciendo hasta el día de hoy, aunque reduciendo la prestación”.

Fuente: Diario Popular

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