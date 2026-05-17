Ciencia espacial nacional: Lanzarán un satélite para vigilar la pesca ilegal y la salud del Mar Argentino

Tras el éxito del microsatélite Atenea junto a la misión Artemis II de la NASA, la CONAE se prepara para un nuevo desafío: el lanzamiento del satélite Sabia Mar, previsto entre abril y diciembre de 2027. Este proyecto, desarrollado íntegramente en Argentina, tendrá como objetivo principal el monitoreo de la plataforma continental y la salud del Mar Argentino.

Tecnología de última generación

El Sabia Mar será el primer satélite argentino equipado con instrumentos ópticos avanzados:

Cámaras internas sensibles al rango visible del espectro electromagnético.

Capacidad para registrar mínimas variaciones en la tonalidad del agua.

Medición precisa de la clorofila marina, indicador clave de la cadena alimentaria oceánica.

Según el ingeniero Martín Álvarez, jefe del proyecto, estas cámaras permitirán obtener información con una resolución superior a la de cualquier otro satélite en operación.

Aplicaciones estratégicas

El satélite brindará datos valiosos para:

Detección de pesca ilegal : contará con una cámara especial para identificar luces de barcos durante la noche en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

: contará con una cámara especial para identificar luces de barcos durante la noche en la Zona Económica Exclusiva Argentina. Monitoreo de mareas rojas tóxicas : permitirá detectar floraciones algales nocivas que afectan a ballenas, moluscos y representan riesgos para la salud humana.

: permitirá detectar floraciones algales nocivas que afectan a ballenas, moluscos y representan riesgos para la salud humana. Acuicultura y producción pesquera : ayudará a establecer vedas y proteger la salud pública.

: ayudará a establecer vedas y proteger la salud pública. Investigación científica: aportará datos sobre el color del agua y la dinámica de nutrientes en el mar.

La CONAE lanza el satélite Sabia Mar entre 2027, revolucionando el monitoreo del Mar Argentino con tecnología avanzada.

Dimensiones y operación

Peso : 532 kg.

: 532 kg. Altura : 2 metros.

: 2 metros. Diámetro : 1,60 m con paneles cerrados y 9 m con paneles abiertos.

: 1,60 m con paneles cerrados y 9 m con paneles abiertos. Vida útil : 5 años.

: 5 años. Órbita: recorrerá la Tierra en 98 minutos, transmitiendo datos a las estaciones de Córdoba y Tolhuin (Tierra del Fuego).

Actualmente, el satélite está integrado en un 95% y se encuentra en la etapa de pruebas ambientales para garantizar su resistencia al lanzamiento.

Un esfuerzo colaborativo

El proyecto involucra a instituciones clave del país:

INVAP .

. Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) .

. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) .

. VENG S.A..

La doctora Carolina Tauro, investigadora principal, destacó que el Sabia Mar ofrecerá una “vista panorámica” permanente del mar, algo imposible de lograr con mediciones directas.

El Sabia Mar representa un salto tecnológico y científico para Argentina. No solo permitirá vigilar la pesca ilegal y proteger la biodiversidad marina, sino que también consolidará al país como referente en el desarrollo de satélites de observación ambiental.

En un contexto global donde la seguridad alimentaria y la conservación oceánica son prioridades, este satélite será una herramienta estratégica para el futuro del Mar Argentino.

Fuente: Noticias Ambientales

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