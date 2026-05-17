Las jubilaciones mínimas perdieron 10,3% frente a la inflación desde que asumió Javier Milei

Un reciente informe mostró que los beneficiarios que cobran el equivalente a tres haberes mínimos mejoraron 7,8% su ingreso real desde noviembre de 2023. En contraste, quienes perciben la mínima con bono registraron una caída.

Las jubilaciones volvieron a quedar en el centro del debate tras un informe que mostró una fuerte diferencia en la evolución del poder adquisitivo según el nivel de ingresos previsionales. Mientras los haberes más altos lograron recuperar terreno frente a la inflación desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, quienes cobran la jubilación mínima junto con el bono continúan perdiendo capacidad de compra.

El estudio fue elaborado por el economista Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), y analizó la evolución real de los ingresos jubilatorios entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

Según el trabajo, en abril de 2026 los jubilados que perciben un haber equivalente a tres jubilaciones mínimas registraron una mejora real de 7,8% respecto del nivel que tenían al inicio de la actual gestión presidencial.

En cambio, los jubilados que cobran la mínima junto con el bono de $70.000 sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de 10,3% en el mismo período, pese a las actualizaciones mensuales implementadas por el Gobierno.

El informe remarcó que la diferencia se explica principalmente por el congelamiento del bono extraordinario, que permanece sin modificaciones nominales mientras la inflación continúa erosionando su valor real.

Cuánto cobran hoy los jubilados según el estudio

De acuerdo con los cálculos realizados por IARAF, el ingreso actual equivalente para un jubilado que percibe tres haberes mínimos debería ubicarse en $1.058.762 medidos a precios actuales de abril de 2026. Sin embargo, ese grupo efectivamente cobró $1.140.859, lo que refleja la mejora real acumulada.

La situación es diferente para quienes cobran la mínima con bono. En ese caso, el ingreso equivalente actualizado de noviembre de 2023 sería de $502.207, pero el monto efectivamente percibido en abril fue de $450.286.

El estudio señala que la pérdida acumulada de este segmento se profundizó a medida que el bono dejó de actualizarse y perdió peso frente a la inflación.

Jubilaciones perdidas según IARAF

La pérdida acumulada desde 2017

Además del análisis sobre la gestión actual, Argañaraz realizó un ejercicio de largo plazo para medir cómo evolucionó el poder adquisitivo de las jubilaciones en los últimos ocho años y cuatro meses. El economista sostuvo que comparar únicamente períodos anuales puede ocultar el verdadero deterioro acumulado de los ingresos previsionales.

En ese sentido, calculó cuánto poder adquisitivo perdió un jubilado promedio desde 2017 hasta abril de 2026.

Los resultados muestran que un jubilado que percibe tres haberes mínimos perdió, en términos acumulados, el equivalente a 26,1 haberes mensuales de 2017. Traducido a valores actuales, eso representa una pérdida acumulada cercana a los $51,6 millones.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el deterioro también sigue siendo significativo. Según el estudio, la pérdida acumulada equivale a 17,3 haberes mensuales de 2017, lo que representa aproximadamente $11,4 millones a valores de abril de 2026.

El impacto del bono congelado

Uno de los puntos centrales del informe es el rol que juega el bono extraordinario dentro del ingreso previsional de quienes cobran la mínima.

Mientras las jubilaciones se actualizan mensualmente bajo el nuevo esquema de movilidad, el bono de $70.000 permanece congelado, lo que genera un deterioro progresivo en el ingreso total de los sectores más bajos.

Por eso, aunque las jubilaciones sin bono lograron cierta recuperación real gracias a la desaceleración inflacionaria de los últimos meses, el efecto no se trasladó plenamente a quienes dependen de ese refuerzo adicional para completar sus ingresos.

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