Científica marplatense premiada con el “IV premio de investigación doctoral en Historia del Derecho” en América Latina

María Agustina Vaccaroni, es becaria del CONICET Mar del Plata, con lugar de trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET-UNMDP) y fue galardonada con el “IV premio de investigación doctoral en Historia del Derecho” en América Latina, organizado por la editorial Tirant Lo Blanch.

La tesis que defendió como becaria doctoral del INHUS en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil) en mayo del 2021 y titulada “Los primeros policías de la ciudad de Buenos Aires. Funciones, materialidades y territorios (1772-1825)” fue galardonada con el Primer puesto del IV Premio de Investigación Doctoral en Historia del Derecho en América Latina, organizado por la Editorial Tirant Lo Blanch, con sede en Valencia. El premio consiste en la publicación del trabajo y el reconocimiento.

Sostenida sobre los aportes de la historia social y del derecho, la tesis historiza a actores y configuraciones policiales en la Buenos Aires de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Además, analiza los modos en que estos actores policiales organizaron sus prácticas al calor de una noción de policía en transformación, al mismo tiempo en que se pesquisó cómo sus acciones tuvieron un impacto en las formas de policiar.

“Me propuse reponer la gravitación que tuvieron las acciones y prácticas de estos “primeros policías” en distintos escenarios políticos, pero también de diversos actores sociales e institucionales, desde los sujetos en el gobierno hasta aquellos que fueron objetos primordiales de su vigilancia, los vagos y malentretenidos”, explica Agustina.

En la investigación que derivó en la tesis fue posible subsanar aquella idea de que las configuraciones policiales se asemejaron más a auxiliares silenciosos de las justicias antiguo regimentales o a engranajes mecanizados de una sociedad moderna. La becaria afirma: “Por el contrario, pude identificar construcciones sociales e históricas cuyo análisis abre un camino para repensar a órdenes jurídico-políticos como producto de lazos e interconexiones entre materialidades y agencias. A partir de este trabajo y este enfoque pude articular mi proyecto postdoctoral, que hoy estoy desenvolviendo mediante una beca postdoctoral del CONICET”.

Este trabajo doctoral le permitió a Agustina abrir nuevas líneas de investigación que entrelazan la actividad de agentes intermedios como los comisarios, la materialidad y territorialidad de las comisarías en Buenos Aires y las actividades de control como la regulación de la pena de trabajo en obras públicas por parte de estos mismos actores. Y agrega: “Mi objetivo es ahora poder profundizar sobre estos temas y compartirlos en jornadas, mediante artículos y estancias en otros centros de investigación”.

Desde 2011, la editorial Tirant lo Blanch es la editorial académica más prestigiosa de España, según el índice SPI del CSIC. Está especializada en la publicación de obras jurídicas y cuenta con más de 10.000 autores con una publicación media de 1100 obras al año.

Según manifiesta el Jurado Evaluador de la Editorial en su dictamen: “Esta tesis aborda un tema de investigación de gran interés y actualidad, esto es, la preocupación por el control y la vigilancia como una preocupación de interés público en contextos convulsos. La obra no pretende ser una historia corporativa de la policía, sino un estudio de las múltiples tensiones que acompañaron su surgimiento y de la forma como se articularon en el proceso de modernización estatal. Es un trabajo bien estructurado y coherente, cuyas fuentes van mucho más allá de la normativa institucional. De igual manera, la tesis combina la historia del derecho con la historia política, social, cultural e institucional, y logra también una mirada antropológica de los sujetos que configuraron el primer cuerpo policial en Buenos Aires”.

“El premio es una alegría muy grande, en primer lugar porque me siento honrada de que el jurado haya considerado mi tesis. En segundo lugar y no menos importante, constituye un reconocimiento a muchas personas, de diversas instituciones, desde mis directores de tesis hasta diferentes compañeros y compañeras que me han ayudado en el camino. Finalmente, es un aliento a continuar con la investigación, con nuevos temas y preguntas”, concluye Agustina.

Comentarios

comentarios