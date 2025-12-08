CIERRE DEL AÑO 2025 ISA TC. del Teatro TRONADOR BNA

Con la presencia de la Ministra de Cultura de la ciudad de Bs.As. Gabriela Ricardes y del Director Gral. del Teatro Colón, Gerardo Grieco. Cóctel de prensa y función especial a sala llena.

En una emocionante función de las carreras de Danza y de Academia Orquestal se vivió el acto de cierre del Ciclo Lectivo 2025 del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en el Teatro TRONADOR BNA. de Mar del Plata, con la presencia de autoridades de Cultura y del Teatro Colón.

La Ministra Gabriela Ricardes expresó: “Vinimos especialmente a MdP a compartir este cierre de año y celebracion de la Danza y la Mùsica. Y tambien contarles que estamos desarrollando la creación de una Escuela de Formación de oficios teatrales, que en este caso dependerá del Complejo Teatral de Buenos Aires – Teatro San Martín. Es una escuela de oficios que ya tuvo sus primeras dos colaciones de grado, que ya tiene cinco años de funcionamiento en Buenos Aires, y para el que estamos trabajando fuertemente desarrollando módulos para que se realicen en el Tronador. Este teatro que es un teatro modelo, de vanguardia, muy bien equipado, con muchísima tecnología, pero a su vez mucha tecnología de oficio del teatro. Y nos parece que la formación, no solamente de los que están arriba del escenario, sino también los que están atrás del escenario —así como lo hacemos con el ISAT en algunas situaciones—, este lo vamos a trabajar también a partir del 2026, conjuntamente con la Escuela de Oficios del Complejo Teatral de Buenos Aires».

El Director Gral. del Teatro Colón, Gerardo Grieco, quedó maravillado cuando recorrio las instalaciones del Teatro Tronador BNA y destacó : «Es un lujo que el ISA se desarrolle en espacios como éste. El rol de Marcelo González ha sido fundamental, es de esas personas que hacen que la rueda empiece a rodar. Necesitariamos clonarlo y tener muchos como él en distintos lugares de toda la Argentina. Lo digo muy seriamente aunque suene risueño, tenemos mucho agradecimiento a su compromiso, porque las políticas públicas necesitan mucho de la alianza con los privados. Eso requiere empresarios como Marcelo, con una mirada de largo aliento, una mirada y compromiso hacia el futuro y destacar su generosidad al servicio de la comunidad.»

El titular del Teatro Tronador, Marcelo González, se refirió al respecto: “ tenemos el orgullo de ser la única sede del ISA del Teatro Colón fuera de CABA. Es un objetivo cumplido y un desafio que se trabaja a diario. Tambien trabajamos en forma conjunta con el Complejo Cultural Buenos Aires y el Teatro San Martìn para tener un año 2026 lleno de teatro, musica, talleres y seminarios para todos los públicos. Ese es mi objetivo y ese es el camino con el arte y asì brindar la posibilidad de poder darles herramientas a todos, para su futuro”

