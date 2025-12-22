Cigarrillos electrónicos en adolescentes: un riesgo real para la salud

Detrás de sabores y diseños llamativos, los cigarrillos electrónicos esconden nicotina y químicos que pueden afectar la salud igual que un cigarrillo tradicional.

Lo que muchos adolescentes ven como un hábito “inofensivo” se convirtió en una preocupación creciente para médicos y familias. Los cigarrillos electrónicos, con sus diseños atractivos y sabores frutales, esconden niveles de nicotina que pueden superar a los de los cigarrillos tradicionales y generan adicción rápida, especialmente en la adolescencia.

“La nicotina afecta la memoria, la atención y aumenta la dependencia. También puede provocar ansiedad, irritabilidad y cambios de ánimo”, explicó la Dra. Valeria El Haj. Además, el vapeo libera sustancias químicas que irritan los pulmones, provocan inflamación y, en casos graves, pueden derivar en lesiones pulmonares severas.

Los números preocupan: un estudio de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina) mostró que casi el 9% de los adolescentes de 13 a 18 años usa cigarrillos electrónicos y más de un tercio en la Ciudad de Buenos Aires probó algún producto con tabaco o nicotina.

Una historia que demuestra que vapear no es inofensivo y puede generar graves daños

El farmacéutico Álvaro Fernández, que divulga información sobre salud en redes sociales, presentó un caso que refleja los riesgos reales del vapeo. Una adolescente, tras varios meses usando el dispositivo, desarrolló problemas cardíacos que requirieron la colocación de un holter para controlar su ritmo. “No es exageración, es la realidad: el vapeo no es inocuo”, aseguró Fernández.

Según el especialista, el daño no se limita al corazón: la nicotina afecta al cerebro, eleva la presión y la frecuencia cardíaca, reduce la elasticidad de las arterias y aumenta el riesgo de arritmias, infartos y otros problemas cardiovasculares. A nivel pulmonar, aunque no contiene alquitrán, libera sustancias tóxicas como formaldehído y acroleína, que pueden causar inflamación grave.

El acceso a los vapeadores sigue siendo fácil a través de kioscos, redes sociales y plataformas online, pese a estar prohibida su venta a menores. Por eso, tanto la familia como la escuela tienen un papel clave: dialogar sin juzgar, ofrecer información clara y generar espacios libres de humo ayuda a prevenir que el hábito se instale y derive en adicción.

“El vapeo en la adolescencia no es una moda pasajera: impacta la salud respiratoria, emocional y cardiovascular de los jóvenes. Informar y actuar a tiempo es fundamental”, concluyó la Dra. El Haj.

Fuente: Diario Popular

