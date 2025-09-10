Cine solidario: proyectan la película “Tiempo de pagar” en el Teatro Auditorium

La iniciativa propone acercarse a la función con un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones y comedores barriales de Mar del Plata

El Teatro Auditorium de Mar del Plata invita a la comunidad a participar de una nueva función del ciclo +Cine Nacional, que se realizará el jueves 11 de septiembre a las 16 hs en la Sala Astor Piazzolla. La película elegida es “Tiempo de pagar”, dirigida por Felipe Wein.

La iniciativa propone acercarse a la función con un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones y comedores barriales de Mar del Plata, sumando un gesto solidario a la experiencia cinematográfica. La entrada será gratuita y el ingreso se realizará por orden de llegada, con recepción de los alimentos en el acceso a la sala.

“Tiempo de pagar” narra la historia de Richard, un cambista del microcentro porteño que, tras verse envuelto en múltiples problemas, emprende una frenética odisea por las calles de Buenos Aires. La película ofrece un retrato vibrante y caótico de la ciudad, poblada de personajes pintorescos e inquietantes. Richard, un especulador callejero carismático y oportunista, parece moverse con soltura en este universo urbano, pero su recorrido lo enfrenta una y otra vez con los mismos mecanismos que lo condenan, en un relato de eternos retornos y desafíos cotidianos.

El elenco de la película incluye a Juan Nemirovsky, Esteban Menis, Julieta Tramanzoli, Jorge Prado, Fabián Arenillas y Vanesa Maja.

El ciclo +Cine Nacional forma parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y se enmarca en la premisa de “Cultura Comunitaria”, que busca acercar el cine argentino de calidad a distintos públicos y promover el compromiso social a través del arte.

Gracias a esta propuesta, los espectadores pueden disfrutar del nuevo cine argentino en una de las salas más prestigiosas del país, mientras colaboran con una causa solidaria.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios