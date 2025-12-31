Circulan más de 2000 autos hacia Mar del Plata en la víspera de Año Nuevo

En la antesala de los festejos por Año Nuevo, las rutas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con la Costa Atlántica registraron un marcado incremento en el tránsito durante la mañana de este miércoles. Según los relevamientos oficiales, entre las 8 y las 9 horas se observó un flujo sostenido de vehículos con destino a los principales balnearios.

En la Autovía 2, uno de los corredores más utilizados para viajar a la costa, circularon 2.083 vehículos en sentido ascendente (hacia la costa) por el peaje de Samborombón, mientras que 358 lo hicieron en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, a la altura de Maipú, se contabilizaron 804 autos rumbo a la costa y 192 hacia CABA.

Por su parte, la Ruta 11, otro de los accesos clave a los destinos turísticos, también mostró una importante afluencia. En el tramo de La Huella, se registró el paso de 2.100 vehículos en dirección a la costa, frente a 319 que circulaban hacia la Capital Federal.

Las cifras reflejan el clásico éxodo de fin de año, con miles de familias y turistas que eligen despedir el año en la Costa Atlántica. Las autoridades recomendaron circular con precaución, respetar las normas de tránsito y prever demoras en los accesos más congestionados a lo largo de la jornada.

Fuente: Ahora Mar del PLata

