Círculo Deportivo confirmó a Duilio Botella como su nuevo director técnico

El entrenador marplatense asume la conducción del «Papero» en el Torneo Federal A, acompañado por Mariano Padilla y el preparador físico Matías González

Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi ya tiene al reemplazante para su banco de suplentes . La comisión directiva del club anunció oficialmente la contratación de Duilio Botella como el nuevo director técnico del plantel profesional que se encuentra disputando el Torneo Federal A . El DT, de 56 años y nacido el 19 de julio de 1969, llega con el objetivo de enderezar el rumbo futbolístico del equipo en la tercera categoría del fútbol argentino .

Marplatense de nacimiento pero tandilense por adopción, Botella es un auténtico conocedor de la división y de la zona geográfica del torneo. Su llegada se produce con un ritmo de trabajo inmediato, ya que hasta hace solo unas semanas estuvo al frente de Santamarina de Tandil. Este rodaje reciente le permite tener un diagnóstico exacto de las virtudes y falencias del plantel de Círculo, así como un conocimiento detallado de cada uno de los rivales que deberá enfrentar en el campeonato.

La trayectoria del nuevo estratega incluye páginas doradas en el ascenso. Su hito más importante lo consiguió justamente en Santamarina, club al que dirigió en varias etapas y con el que logró un histórico ascenso a la Primera B Nacional en 2014. En la región de Mar del Plata, registra un muy buen paso por Alvarado entre mediados de 2015 y fines de 2016. Además, su recorrido en el exigente Federal A suma experiencias en instituciones de peso como Gimnasia y Tiro de Salta, Cipolletti, Juventud Unida de San Luis y Deportivo Rincón.

El cuerpo técnico ya se encuentra delineado para iniciar los trabajos en Otamendi. Duilio Botella estará secundado por Mariano Padilla como ayudante de campo, un hombre de la casa que ya fue su asistente en Alvarado y que viene de dirigir a la Primera Local del «Papero» [1]. Completando el grupo de trabajo, la exigencia física de los futbolistas estará a cargo del profesor Matías González.

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