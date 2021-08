Círculo estaba para ganarlo pero lo perdió

Fue uno de los mejores partidos de Círculo en la temporada y uno de los pocos, en los que pudo ser superior casi a lo largo de todo el partido. Pero ya no alcanza con eso, porque el Papero quería volver a la victoria después de ocho fechas y tuvo todo para hacerlo. Se repuso a la desventaja inicial, dominó y generó chances. Hasta contó con un penal para ponerse en ventaja y no lo pudo convertir. Encima, sobre el final, un gol de otro partido de Cáseres, le dio el 2 a 1 a Independiente de Chivilcoy que se llevó demasiado premio del «Guillermo Trama» por la vigésima fecha de la Zona 1.

En la última jugada del primer tiempo, Círculo consiguió el premio a lo hecho en esa etapa inicial. Y no porque haya jugado muy buenos 45′, ya que estuvo impreciso y le costó generar ocasiones de gol, pero sí porque fue el que tuvo la iniciativa y se propuso mirar el área rival. En eso también influyó el tempranero gol de Rodrigo Bernal de cabeza a los 6′, que le dio la ventaja a Independiente y lo puso a jugar lo que más le gusta, cerrado, cerca de su arco y dándole la iniciativa al Papero.

En esa búsqueda, los de Baldino no tuvieron más claridad que los centros que conectaron apenas por arriba primero Sánchez y después Martínez. El resto fueron buenas intenciones, manejo de pelota y algunos destellos individuales de Reali (no le cobraron un claro penal) y Ullúa. En uno de esos de Ever, encaró por izquierda, enganchó para su pierna hábil y metió un centro bárbaro que pasó por arriba de Martínez y cayó justo en el segundo palo para que que Enzo Astiz definiera con el pie, de pique al piso, y sellara el empate justo antes de irse al vestuario.

Con el envión, salió decidido a ganarlo en el complemento y 10 minutos puso a Martínez de cara al gol con un taco que fue directo al cuerpo del arquero, y tuvo a Bruno Vedda metiéndose para el medio y teniendo dos opciones muy claras. La respuesta de Independiente y aviso de lo que pasaría en el final, fue a los 10′ con una contra que manejó Salvaggio y que, increíblemente, no pudo concretar Bernal en la boca del arco, tapó Chiappero y en el rebote se la llevó por delante y se fue arriba. Inmediatamente después de esa, Martínez encontró a Ullúa que fue derribado dentro del área y Reali tuvo la chance desde los 12 pasos. Pero el remate no fue esquinado y Leguiza adivinó la intención, el «Bocha» capturó el rebote y asistió al capitán que empujó y el línea levantó la bandera para anular por una posición adelantada que no se vio.

El local sintió el impacto de haber dejado pasar una posibilidad inmejorable y tardó en tomar de nuevo el dominio. Tenía la pelota, era el protagonista, pero ya sin demasiado peligro. Los cambios no le dieron los resultados esperados y, más allá de la superioridad, el partido se encaminaba al empate. Sin embargo, a 5′ del final, Garay la perdió en ataque y salió una contra letal, tres veces pudo cortar la defensa y todos los rebotes quedaron para los atacantes, el último salió para la izquierda, se patinó Zarza y Franco Cáseres, como venía, metió un derechazo bárbaro, que se colgó del ángulo izquierdo. El resto fue intentos desesperados, con la idea de siempre, moviendo la pelota y apostando a las bandas, pero no pudo ser. Independiente lo enfrió y se cerró, para llevarse los tres puntos a Chivilcoy.

