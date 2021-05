CÍRCULO MEJORÓ PERO NO PUDO CON CIPOLLETTI

Un buen segundo tiempo no fue suficiente para Círculo que sufrió la tercera derrota consecutiva al caer con Cipolletti de Río Negro por 3 a 1, en el «Guillermo Trama», por la sexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Al igual que le pasó en Chivilcoy, su rival aprovechó al máximo los errores y los canjeó por gol, para a partir de ahí manejar el partido. A partir de los cambios y con mucho amor propio, el «Papero» lo apretó contra su arco pero no le alcanzó.

Con un medio de más juego, Círculo salió a disputarle la pelota, a discutirle la posesión y jugarle de igual a igual a Cipolletti. Y así fue el arranque del partido, equilibrado, sin situaciones de gol. Apenas una de Martínez que casi le gana en el aire Crespo y en el rebote no le pudo dar dirección Benedetti. El juego era con mucha intensidad, pero ninguno de los dos probaba a los arqueros. Hasta que a los 24′, un centro desde casi mitad de cancha llegó llovida, Del Curto fue a buscar pero el viento la frenaba y la tenía cada vez más lejos, y eso aprovechó Zárate que ganó en la disputa aérea y peinó al gol.

Además de en el resultado, ese tanto impactó tambien en lo anímico, porque le costó recuperarse al «Papero», como contrapartida se agrandó Cipo y se adueñó del control del partido. De todas formas, aunque manejaba la pelota, el «albinegro» no llegaba con peligro, salvo la pelota parada, que casi le da el segundo con Zárate ganando nuevamente y Mellado que lo perdió en la boca del arco. Cuando Círculo intentó acomodarse y volvió a agarrar la pelota, en tiempo de descuento, la visita volvió a golpear. La movieron con criterio por izquierda, encontraron el momento para entrar, el centro que fue despejado a medias y le quedó casi en la medialuna a Maximiliano López que abrió el pie y la pelota, tras pegar en la base del caño derecho de Del Curto, terminó en el fondo del arco. Mazazo antes de irse al vestuario.

Gustavo Noto rearmó el medio en el descanso, puso a Pájaro y Garay y Rodríguez fue al lateral derecho. Casi como pasó en el final del primer tiempo, cuando Círculo quería empezar a manejar el partido, en una jugada fortuita, Sánchez quiso despejar y le salió alta para el lado del arco, le cayó como una bomba a Del Curto que quiso controlar, se le escapó ante el apriete de Trecco y el exAlvarado la empujó para el 3 a 0 parcial. El «Papero» tenía claro que no se tenía que caer y siguió con la misma idea, buscó sociedades y descontó rápido. Se juntaro Martínez y Vértiz por derecha, el «Turbo» sacó el centro bajo y Jonatan Benedetti anticipó como goleador y con las piernas terminó superando al arquero para el 1-3.

Más allá de los dos goles, empezó otro partido. Cipolletti ya no estaba cómodo y el local encontró el costado derecho para lastimar, Vértiz creció, Pájaro y Garay también llegaban al área y llevó el partido al campo visitante, que obligó a Raggio a reforzar el medio con Matías Carrera por Petinerolli. Pero era todo del local que mostró su mejor versión en lo que va del torneo. Rodríguez buscó larga a Garay, el centro bajo fue directo a Martínez que no pudo puntear con el arquero vencido. Se lo llevaba por delante Círculo, arrancó de izquierda a derecha, Pájaro abrió para Vértiz que no tenía ángulo y quiso sorprender al primer palo, pero se le fue muy alta. El «Turbo» estaba incontrolable por su lado y desbordaba permanentemente a Ávila. Una molestia de Sánchez llevó al batanense al lateral derecho, Rodríguez fue del otro lado y se sumó Enzo Astiz al ataque. Noto se jugó todo para los 15′ finales, pero no Raggio reforzó la zaga para impedir el juego aéreo. La última fue de Astiz con un rebote en el punto penal y una sensacional atajada de Crespo que impidió el merecido segundo gol local.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Sergio Del Curto; Agustín Charra, Cristian Belucci, Facundo Nasif y Lucas Sánchez; Enzo Vértiz, Ramiro Rodríguez, Lucas Rancic y Ever Ullúa; Diego Martínez y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 0′ Nahuel Pájaro y Ramiro Garay por Charra y Rancic, y 34′ Enzo Astiz por Sánchez .

Cipolletti (Río Negro) (3): Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Manuel Berra y Ezequiel Ávila; Fernando Petinerolli, Lucas Mellado, Brian Meza y Maximiliano López; Nicolás Trecco y Juan Pablo Zarate. DT: Víctor Raggio

Cambios: ST 16′ Matías Carrera por Petinerolli, 26′ Leandro Wagner por López y 40′ Damián Jara y Diego Aguirre por Ávila y Zárate.

Goles: ST 23′ Zárate (C) y 45′ López (C); ST 7′ Trecco (C), 9′ Benedetti (CD).

Árbitro: Joaquín Gil, de San Pedro.

Estadio: «Guillermo Trama».

Comentarios

comentarios