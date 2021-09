Círculo y un castigo demasiado grande

Cuando las cosas no salen, no queda otra que poner la cara y aguantar. Aunque duela, aunque moleste, aunque resulte injusto. Círculo fue el único que lo quiso ganar, por momentos mejor, por otros peor, con más o menos profundidad, pero siempre con la intención de buscar los tres puntos. Desde la postura, desde los cambios, desde el protagonismo. Pero el fútbol se gana con goles y, de tener una opción clara para ganarlo en el final, recibió un cachetazo en tiempo de descuento en la primera llegada a fondo de Desamparados de San Juan, que lo terminó ganando 1 a 0 por la 25ta fecha de la Zona A.

El partido se dividió claramente en dos tiempos muy distintos. Una etapa inicial de la que no hay casi nada para destacar. Un remate alto de Romero Giraud en el arranque y un derechazo sin ángulo de Astiz que pegó en la parte externa de la red, fueron todas las emociones de esos 45′. Lo que sí quedó claro, es que Círculo era el que tenía el protagonismo, el que tomaba la iniciativa y el que quería ganarlo. Pero no tuvo claridad ni ideas y, por eso, no logró inquietar a Díaz. Desamparados, también mostró su postura, que fue de no dejar espacios, de cuidar su arco, apostar a alguna jugada aislada y sentirse muy cómodo con el marcador en blanco.

El complemento fue otra cosa. Porque el Papero salió decidido, adelantado, con mucha intensidad. Apenas comenzado, Reali recibió una infracción entrando al área por izquierda y el árbitro Joaquín Gil interpretó que fue afuera. De todas maneras, terminó siendo una jugada neta de gol, el «11» tocó atrás para Ullúa, el centro llegó al segundo palo y Pájaro, en soledad, no la pudo enganchar de lleno y la tiró apenas afuera. El local estaba bien, recuperaba rápido y aceleraba. Batista por poco no conectó un centro de Astiz que se cerró y el goleador fue «manoteado» justo cuando un envío desde la derecha lo sobraba al arquero Díaz.

Ese envión se mantuvo, pero no se pudo trasladar al área rival, porque como ha pasado tantas veces, faltó profundidad. Fueron buenas intenciones, que se terminaban diluyendo antes de llegar al área o con desbordes que no llegaban a destino. La desesperación no era buena compañera de Círculo que se apuraba y erraba pases claves, mientras el reloj era el mejor amigo de Desamparados que se aferraba al punto. Hasta que llegó el minuto fatal. Gil adicionó cinco y daba la sensación que los de Baldino iban a dejar todo por el triunfo. Sin embargo, el premio mayor se fue a San Juan. Enzo Astiz tuvo la victoria en su zurda pero el remate salió al primer palo y respondió bien Díaz. En la siguiente, de un lateral en ataque a favor, terminó un gol en contra. La perdió Círculo por la izquierda, la movió el «Víbora» para el otro lado, Federico Paz jugó el mano a mano con Rodríguez y metió el centro bajo que se fue cerrando, le quedó atrás a los defensores, le quedó lejos a Nieto y por el segundo palo, Bruno Rodríguez le ganó la espalda a Quiroga y empujó para el inmerecido 1 a 0 final

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sebastián Nieto; Emiliano Rodríguez, Leandro Basterrechea y Gonzalo Quiroga; Bruno Vedda, Ramiro Rodríguez, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Ever Ullua y Enzo Astiz. DT: Lucas Baldino:

Cambios: ST 7′ Enzo Vértiz por Batista, 28′ Diego Martínez por Pájaro y 41′ Pedro Barberini por Reali.

Desamparados (San Juan) (1): Federico Díaz; Lucas Ceballos, Cristian Romero Giraud y Lucas Márquez; Roberto Martínez, Santiago Tello, Emanuel Décimo, Leonardo Garrido y Hernán Zuliani; Bruno Rodríguez y Julio Cáceres. DT: Marcelo Fuentes

Cambios: ST 17′ Ricardo Tapia y Federico Paz por Tello y Garrido, 20′ Darío Ramella por Ceballlos y 51′ Mariano De La Vega por Rodríguez.

Goles: ST 47′ Rodríguez (D)

Árbitro: Joaquín Gil

Estadio: «Guillermo Trama».

