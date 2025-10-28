Clase abierta de Biodanza por el Mes Rosa: un encuentro para celebrar la vida

En el Club Pueyrredón se llevó adelante una clase abierta y gratuita de Biodanza en el marco del Mes Rosa, una propuesta que invitó a celebrar la vida, el cuidado y el movimiento compartido.

La actividad fue organizada por la Escuela de Biodanza Costa Marplatense y Cultura Bio multiespacio junto a Pierino Café y Dar Salud Mar del Plata (internacion domiciliaria) con el objetivo de generar un espacio de encuentro, prevención y conciencia sobre la importancia del cuidado integral.

Durante la jornada, personas de distintas edades participaron de una experiencia vivencial donde la música, la danza y la conexión afectiva se unieron para promover el bienestar físico, emocional y social.

¿Qué es la Biodanza?

La Biodanza es un sistema de desarrollo humano creado por Rolando Toro que integra música, movimiento y vivencias grupales para fomentar la conexión con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. A través de la danza, se estimulan emociones positivas, se fortalece la autoestima y se favorece la salud integral desde una mirada amorosa y biocéntrica, que pone la vida en el centro.

El encuentro cerró con un clima de profunda alegría y gratitud, reafirmando el valor de la comunidad, la prevención y el poder sanador de la afectividad compartid

