Clima de primavera en el primer domingo de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una máxima de 22 grados y una mínima de 13 para este domingo 7 de diciembre. El cielo comenzará parcialmente nublado y evolucionará a mayormente nublado.

Los vientos soplarán desde el sudeste y este con velocidades entre 7 y 22 kilómetros por hora. La humedad oscilará entre el 60% y el 81%, según estimaciones de weather.com. El sol salió a las 5:20 horas y se pondrá a las 20:03 horas.

Para los próximos días se espera que el clima primaveral se mantenga, con temperaturas máximas que no excederán los 22 grados y mínimas de hasta 14. El SMN anticipa posibles chaparrones para el jueves por la tarde noche.

Fuente: ahoramardelplata

