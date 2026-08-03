No se van las nubes: cómo estará el clima este lunes 3 de agosto en Mar del Plata

El lunes comenzará frío y nublado, pero luego llegarán lluvias aisladas durante buena parte de la jornada.

El clima en Mar del Plata para este lunes 3 de agosto tendrá un inicio frío, cielo nublado en la madrugada y lluvias aisladas durante buena parte de la jornada. La temperatura máxima prevista será de 14 ºC.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional durante la mañana se presentarán lluvias aisladas, con una temperatura de 6 ºC, la mínima del día. La probabilidad de precipitaciones será de entre 10% y 40%, mientras que el viento soplará del sudeste.

El pronóstico para este lunes en Mar del Plata. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Por la tarde, las lluvias aisladas continuarán y se espera el momento más templado del día, con una máxima de 14 ºC. Hacia la noche, el tiempo seguirá inestable, con 9 ºC y baja intensidad de viento.

Fuente: Mi8

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