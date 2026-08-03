“Salud en tu Barrio” estará en la Capilla María Reina de los Apóstoles, en Parque Hermoso y en Las Heras

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 3 al 7 de agosto, en el horario de 9 a 14. Además, estará presente el Consultorio Médico Móvil los días 4, 5 y 6 de agosto en Capilla María Reina de los Apóstoles (ubicada en calle Vignolo y Juana Moro ex 206 y 9).

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 3 al viernes 7 de agosto, de 9 a 14, el Dispositivo 1 funcionará en Capilla María Reina de los Apóstoles, Parque Hermoso, ubicada en Vignolo y Juana Moro ex 206 y 9. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

De lunes a miércoles estará el móvil odontológico, de 9 a 13, con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias. Además, se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

Por otro lado, el miércoles se realizarán consultas ginecológicas y actividades de educación para la comunidad. Mientras que el jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción y el cuidado de la salud bucal. El jueves 6 de agosto estará disponible el servicio de oftalmología para niños. Además, el viernes podrán participar del taller de RCP, a las 14, con inscripción en la sede.

Asimismo, el jueves 6 de agosto, de 9 a 12, se brindará el servicio de vacunación antirrábica. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que la vacuna se aplica en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses. No se vacuna a hembras preñadas o en período de lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y, en el caso de las razas y sus cruzas consideradas potencialmente peligrosas, con bozal. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— para prevenir posibles escapes.

Del lunes 3 al viernes 7 de agosto, de 9 a 14, el Dispositivo 2 funcionará en la Sociedad de Fomento Las Heras, ubicada en Heguilor 2745. Durante toda la semana se brindarán vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV. El miércoles se desarrollará un taller de odontopediatría orientado a la promoción y el cuidado de la salud bucal.

Por otro lado, el jueves y viernes estará presente el consultorio móvil odontológico, con atención para niños y adultos. Se realizarán controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias, además de brindar recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca. El viernes 7 de agosto a las 10, se realizará un taller de RCP, con inscripción en la sede. Ese mismo día habrá atención oftalmológica para niños.

De lunes a viernes se realizarán castraciones por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana, los interesados pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales .

El viernes 7 de agosto, de 9 a 12, se brindará el servicio de vacunación antirrábica. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que la vacuna se aplica en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses. No se vacuna a hembras preñadas o en período de lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y -en el caso de las razas y sus cruzas consideradas potencialmente peligrosas- con bozal. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos (ni sueltos, ni en cajas) para prevenir posibles escapes.

Consultorio Médico Móvil

Por otra parte, el Consultorio Médico Móvil, destinado a la atención de personas mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14 los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto en la Capilla María Reina de los Apóstoles, Parque Hermoso, ubicada en Vignolo y Juana Moro ex 206 y 9.

Para más información sobre los dispositivos de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar a mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

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