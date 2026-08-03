Sin vuelta a las aulas: rige el paro docente en todos los niveles

El reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno estará condicionado por medidas de fuerza de docentes, universitarios y estatales.

El regreso a las aulas después del receso de invierno tendrá este lunes un escenario condicionado por un paro docente en General Pueyrredon, con medidas de fuerza que alcanzan a escuelas, jardines de infantes y también al ámbito universitario.

La convocatoria principal fue lanzada por Ctera, que llamó a un paro nacional en reclamo de mejoras salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la apertura de una paritaria nacional para el sector.

En la provincia de Buenos Aires, distintos gremios docentes adhirieron a la protesta. Por eso, en Mar del Plata y Batán se espera que el impacto sea más fuerte en establecimientos públicos de nivel inicial, primario y secundario.

Según pudo conocerse de manera extraoficial, entre docentes de distintas escuelas circula la expectativa de una adhesión importante a la medida. En el sector privado, en cambio, el panorama aparece más normalizado y se espera que el ciclo lectivo se reanude sin mayores inconvenientes.

Universitarios y estatales también paran

El conflicto también llegará a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde Adum anticiparon un alto acatamiento como parte del plan de lucha que sostienen desde fines del año pasado.

El reclamo universitario apunta al gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por el deterioro salarial que denuncian docentes de todo el país.

En paralelo, este lunes también se sumarán los estatales bonaerenses. La medida acompaña el paro nacional impulsado por ATE, con reclamos por salarios, rechazo a los programas de ajuste y cuestionamientos por la reducción de personal y la suspensión de contratos en distintos organismos.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ya anticipó controles en los establecimientos educativos para verificar el cumplimiento del servicio. También advirtió sobre posibles sanciones en caso de que no se garantice la cobertura del 75% de las clases, en el marco de la ley que declaró a la educación como servicio esencial.

Con ese cuadro, la segunda mitad del año escolar empezará atravesada por una jornada de conflicto. La vuelta a clases tendrá realidades distintas según el tipo de establecimiento, mientras los gremios docentes, universitarios y estatales vuelven a llevar sus reclamos salariales y presupuestarios al centro de la escena.

Fuente: Mi8

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