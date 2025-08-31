Clima en Mar del Plata: domingo de lluvia y viento

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las condiciones para la jornada del 31 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las condiciones para el domingo 31 de agosto en Mar del Plata. La jornada tendrá en la ciudad una máxima de 15 grados y una mínima de 12, con lluvias y vientos a lo largo del día

del día.

En cuanto a los vientos, la entidad remarcó que vendrán desde el este y las velocidades máximas llegarán hasta los 60 kilómetros por hora en la tarde y la noche.

Las chances de lluvias serán de hasta un 70%, tal como se anticipó en jornadas anteriores, en el marco de un alerta naranja para la zona central del país y amarillo para gran parte de la provincia de Buenos Aires. La humedad, según detalló el sitio especializado Weather.com, será alta: del 99%.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios