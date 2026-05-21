Clima en Mar del Plata: el jueves inicia una seguidilla de jornadas frías que se extenderá hasta el lunes feriado

Los datos fueron aportados por el Servicio Meteorológico Nacional en su sitio web

Según los datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional, el jueves 21 de mayo Mar del Plata iniciará la transición hacia un clima más estable pero significativamente frío con una temperatura mínima que descenderá hasta los 4 grados en las primeras horas de la jornada. Durante la madrugada y la mañana se espera una probabilidad de precipitación muy baja que oscila entre el 0% y 10%, aunque el resto del día se mantendrá seco con una temperatura máxima que alcanzará los 12 grados. El viento soplará mayoritariamente desde el sector norte con ráfagas suaves de entre 7 y 12 kilómetros por hora brindando un respiro tras la inestabilidad de los días previos.

Para la jornada del viernes 22 las condiciones meteorológicas se mantendrán similares consolidando el buen tiempo justo antes del inicio formal del descanso extendido. La temperatura mínima se repetirá nuevamente en los 4 grados mientras que la máxima experimentará un ligero ascenso hasta los 13 grados bajo un cielo que alternará entre momentos despejados y nubosidad parcial. La probabilidad de lluvias será inexistente durante todo el día y los vientos continuarán siendo leves rotando desde el noroeste hacia el noreste según avance la tarde.

El sábado 23 marcará el comienzo del fin de semana con un sol más presente lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 15 grados en horas de la tarde. A pesar de este ascenso térmico vespertino el frío seguirá siendo intenso durante la madrugada y el amanecer con una mínima que se mantendrá estancada en los 4 grados. El viento cambiará su dirección hacia el sector sur con una intensidad constante de entre 7 y 12 kilómetros por hora lo que generará un ambiente fresco pero agradable para los paseos costeros.

Durante el domingo 24 se prevé un aumento de la nubosidad y un cambio en las condiciones del viento que empezará a soplar desde el sudeste con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora. Este fenómeno provocará que la temperatura máxima retroceda levemente situándose en los 13 grados aunque la mínima subirá hasta los 7 grados brindando un amanecer menos gélido que en los días anteriores. No se registran probabilidades de lluvias para esta jornada por lo que el tiempo se mantendrá mayormente seco a pesar de la presencia de nubes.

El feriado del lunes 25 de mayo cerrará el fin de semana largo con las mejores condiciones térmicas de todo el periodo analizado alcanzando una máxima de 16 grados. Con una mínima de 7 grados y un cielo que se presentará parcialmente nublado la ciudad vivirá un día patrio ideal para las actividades al aire libre sin ninguna preocupación por el agua. El viento rotará nuevamente hacia el noroeste manteniendo ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde lo que ayudará a sostener esa temperatura máxima más elevada para el cierre del evento.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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