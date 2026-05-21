Diputados aprobó la reforma de Zona Fría y crece la preocupación por el impacto en Mar del Plata

El oficialismo logró avanzar con la modificación del régimen en la Cámara baja. La decisión impacta de lleno en Mar del Plata y ahora el proyecto pasará a ser tratado en el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la modificación del Régimen de Zona Fría, una decisión que impacta de lleno en Mar del Plata y que podría traducirse en una pérdida de subsidios sobre la tarifa de gas para miles de usuarios de la ciudad.

La votación llegó pocos minutos antes de las 22 y el proyecto impulsado por el gobierno, mediante el cual espera recortar 272 mil millones de pesos fue aprobado por 132 voto afirmativos y 105 negativos.

La aprobación se dio en un contexto de fuerte expectativa y tensión, ya que en Mar del Plata el beneficio de Zona Fría representa un alivio clave frente a las bajas temperaturas y al alto consumo de gas durante buena parte del año.

El oficialismo llegaba con margen ajustado pero con chances concretas de avanzar con la reforma, algo que finalmente terminó ocurriendo en el recinto.

Qué implica para Mar del Plata

La principal preocupación en la ciudad pasa ahora por el impacto concreto que tendrá la medida sobre las boletas de gas, en una plaza donde el consumo no es excepcional sino estructural por razones climáticas.

La modificación aprobada reabre así una discusión sensible para miles de hogares marplatenses, que dependen del régimen diferencial para amortiguar el peso del servicio durante el otoño y el invierno.

En ese marco, distintos sectores locales ya venían advirtiendo que una quita o reducción del beneficio implicaría un golpe directo al bolsillo en un contexto económico todavía delicado.

Una discusión que generó alarma previa

El debate parlamentario había sido seguido de cerca en la ciudad por el impacto potencial que podía tener sobre usuarios residenciales, comerciantes e instituciones.

Desde el oficialismo, el argumento para avanzar con el cambio giró en torno a una revisión del esquema vigente y a una redistribución de subsidios, pero en Mar del Plata la lectura fue otra: que se estaba poniendo en riesgo una herramienta creada para compensar realidades climáticas concretas.

Por eso, la votación no fue vivida como un tratamiento legislativo más, sino como una decisión con consecuencias inmediatas sobre una necesidad básica en la antesala del invierno.

Ahora el proyecto pasa al Senado

Tras la media sanción en Diputados, el proyecto deberá ahora ser tratado en la Cámara de Senadores, donde continuará su recorrido legislativo.

En Mar del Plata, mientras tanto, la aprobación encendió una nueva señal de alarma por el costo del gas y por el alcance real que podría tener la pérdida de subsidios si la iniciativa completa su trámite parlamentario.

Fuente: MI8

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