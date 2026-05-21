Zonas frías: que regiones se quedarían sin el subsidio al gas

El beneficio se mantiene en hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas de frío extremo, pero se perdería en las llamada «zona ampliada».

El proyecto de ley de readecuación del régimen de zonas frías tiene como eje central la reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas de frío extremo.

Mientras que apunta a eliminar el subsidio del gas automático del 30% en la llamada “zona ampliada”, donde dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.

En esas regiones incluyen amplias zonas del interior de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, la comarca de Sierra de la Ventana, entre otras.

También comprende al sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

El gobernador más afectado será Axel Kicillof por amplio territorio bonaerense afectado. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, graficó Jimena López, diputada de UP.

De esta forma, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), con certificado único de discapacidad (CUD), y veteranos de Malvinas.

Mientras que el proyecto preserva el subsidio pleno-sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”.

Bariloche bajo nieve

Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, que abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca.

Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios