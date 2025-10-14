Clima en Mar del Plata: martes de primavera plena

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones para la jornada del 14 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el martes 14 de octubre una jornada con neblina matutina, seguida de cielo soleado por la mañana y la tarde.

La temperatura máxima será de 18 grados y la mínima de 10. Los vientos soplarán del sudoeste y luego del noroeste, con velocidades máximas de 22 kilómetros por hora. La humedad oscilará entre el 66% y el 83% según el sitio especializado Weather.com.

Para el miércoles 15 de octubre, se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 11, en una jornada ventosa con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora desde el norte.

El jueves 16 de octubre, se repetirá la máxima de 21 grados y la mínima será de 14, con vientos más leves que en la jornada anterior, y cielo que alternará entre las nubes y el sol.

