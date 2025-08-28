Clima en Mar del Plata: máxima primaveral y sol para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las condiciones para la jornada del 28 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que en Mar del Plata se dará un jueves 28 de agosto con una máxima de 18 grados por la tarde y una mínima de 11 grados que se dio en la madrugada.

Según detalló la entidad, el cielo comenzará despejado y luego estará algo nublado en toda la jornada. Además, habrá vientos fuertes del norte en la tarde (50 km/h).

Sobre la humedad, según el sitio especializado Weather.com, será del 81% en la primera mitad de la jornada y del 97% en la segunda. Además, el amanecer se registrará a las 7.17 horas y el atardecer a las 18.26.

Lo que viene

Según detalló la entidad, el viernes 29 la mínima será de 10 grados y la máxima llegará hasta los 20. Para la tarde y la noche se esperan lloviznas (40%) junto a vientos de 50 km/h desde el norte y noreste.

Además, el sábado 30 lamáxima será de 13 y la mínima de 10 junto a vientos fuertes del este (50 km/h) y chances de lluvias aisladas en la tarde y la noche (40%).

Para el domingo 31, cuando jugarán Aldosivi y Boca, se esperan 16 y 13 grados respectivamente. Además, habrá chances de lluvias aisladas (40%) en toda la jornada y los vientos serán de hasta 60 kilómetros por hora desde el este.

