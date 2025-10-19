Las ventas por…

Décimo el año pasado con Williams, tras una floja largada y con un Alpine ídem, cerró con un sorpaso de libro ante su compañero de equipo. Verstappen ganó de punta a punta y se acerca a los McLaren en la tabla

No será tan recordado el GP de Estados Unidos 2025 para Franco Colapinto, como sí sigue siendo referencia el del 2024. El año pasado, con Williams, 10°, entró en los puntos, pero este año… Lo mejor llegó en el final, cuando su compañero, Pierre Gasly, no lo dejaba pasar pero lo pudo superar igual para ser 17°, con el francés, 19°. Max Verstappen ganó de punta a punta.

A diferencia de la espectacular y caótica largada en la Sprint, con tres pilotos KO de entrada, esta vez el pique fue más prolijo, pero de tanto que cuidó, a Franco Colapinto lo pasaron Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto, para quedar 17°. Al menos, en el giro siguiente, el argentino recuperó un lugar al superar al francés. Adelante, el que cedió un lugar fue Lando Norris, a manos de Charles Leclerc, nuevo escolta de Max Verstappen. Yuki Tsunoda, de nuevo el que mejor largó, avanzaba cuatro lugares para ser 9°.

Sobre el giro 6 se dio el primer incidente, cuando Carlos Sainz le pegó a Kimi Antonelli y debió abandonar; el italiano quedó 19°. Por eso Fran avanzó dos puestos para llegar al 14°, pero bancando el asedio de Lance Stroll, que había largado con gomas blandas contra las medias del argentino.

Si bien lo defendió bien, Colapinto no pudo evitar que el canadiense lo superara en la vuelta 12, para quedar 15°, como había largado. Mientras tanto, Pierre Gasly era 12° (picó 14°). Adelante, Verstappen aprovechaba la lucha Leclerc vs. Norris para escaparse. Hasta que en la 22°, y después de buscarlo constantemente, el británico quedó escolta, pero con una diferencia de 10 segundos con el tetracampeón.

Mientras avanzaban las vueltas, el ritmo del Alpine de Colapinto se caía, y era superado por Antonelli y Alex Albon para ser 16° en la vuelta 26 de 56. El auto pedía cambio de gomas… A Gasly sí lo llamaban, para poner blandas nuevas.

Colapinto ingresó a los pits en la 33 para calzar un juego de neumáticos rojos usados y volver en el puesto 19°, último en pista.

En la punta, Verstappen seguía cómodo y Leclerc le hacía el undercut a Norris, que de nuevo lo perseguía por el segundo lugar. El líder del campeonato, Oscar Piastri, era 5°.

El cierre de la carrera encontró a Colapinto tratando de aguantar a Bortoleto y buscando pasar a Gasly, quien no lo dejaba pasar pero igual lo superó en el anteúltimo giro para demostrar su muñeca… gasly tampoco pudo bancar a Bortoleto y quedó último en pista.

Adelante, Leclerc no pudo bancar a Norris, que terminó segundo, detrás de un Verstappen que llegó con una diferencia de 63 puntos detrás del puntero, Piastri, y ahora quedó a 40, con cinco carreras largas y dos Sprints por correr. No está nada dicho…

Verstappen ganó sin problemas en el GP de Estados Unidos

El piloto de Red Bull se impuso holgadamente y fue seguido por Lando Norris y Charles Leclerc en la fecha 19 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos tras dominar de principio a fin la carrera y lo siguieron Lando Norris y Charles Leclerc, quienes protagonizaron una gran lucha por el segundo puesto.

Con información de Olé y TyC Sport

