Colectivos y Elecciones: piden que la Municipalidad informe “urgentemente” si el transporte será gratuito

En la previa de las Elecciones Legislativas Nacioanales, que se desarrollarán el domingo, desde la Casa del Trabajador emitieron una solicitud dirigida al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, en la que se le pide al municipio que informe urgentemente si garantizará el servicio de transporte público gratuito.

En el comunicado, firmada por el doctor Julio A. Hikkilo, se argumenta que la falta de transporte gratuito impediría la participación de miles de personas con bajos ingresos, como desempleados y jubilados, lo que deslegitimaría el proceso electoral y atacaría la democracia.

Además, se enfatiza que el derecho a votar debe ser garantizado para todos por igual sin distinción económica y que si el municipio persiste en su “omisión de respuesta o acción, se solicitará nuevamente el auxilio de la justicia para asegurar el ejercicio de este derecho constitucional”.

En el texto se señala que en la ciudad existen miles de personas desocupadas y otras que apenas subsisten con ingresos magros, incluyendo trabajadores subocupados, jubilados y pensionados. “Para estos ciudadanos, la falta de transporte gratuito constituye un grave obstáculo que les impedirá llegar a sus lugares de votación”, remarcaron.

Al impedir la participación de amplios sectores, se considera que la falta de transporte gratuito “deslegitima el proceso electoral y el sistema democrático por desaliento a la participación”.

También se argumenta que “se ataca a la democracia si no se garantiza la igualdad de condiciones para participar a todos. Y subraya que “Mar del Plata no es solo para quienes tienen cómo trasladarse o pueden afrontar el costo del pasaje”.

