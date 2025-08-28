Colegios privados aplican nuevo incremento de 2,8% en las cuotas

Las escuelas bonaerenses que reciben aportes del Estado aplicarán un nuevo ajuste

Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires aumentarán en septiembre un 2,8%, tras el acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa).

De esta manera, el incremento en las cuotas desde el próximo mes se da luego que en agosto no hubo ajuste. El anterior, había sido de 11% para el bimestre junio y julio: 6,5% y 4,2%, respectivamente. Mientras que en la Ciudad Autónoma (CABA) la suba será del 3,2% para septiembre.

En la provincia de Buenos Aires, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos está originado en los acuerdos salariales a los que llegó el Gobierno de Axel Kicillof con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

El secretario Ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos”. No obstante, el dirigente aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.

Cuotas máximas desde septiembre según la subvención

De acuerdo al cuadro tarifario oficial, los valores máximos autorizados para septiembre de 2025 son los siguientes:

Nivel Inicial y Primario

Subvención del 100%: $29.180

Subvención del 40%: $131.840

Nivel Secundario

Subvención del 100%: $32.160

Subvención del 40%: $171.310

Nivel Secundario Técnico, Agrario y Artístico

Subvención del 100%: $37.070

Subvención del 40%: $196.060

Nivel Superior

Subvención del 100%: $42.020

Subvención del 40%: $167.330

