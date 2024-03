Comenzarán a cobrar entrada en los museos nacionales y designan nuevos directores sin concursar los cargos

Habrá tarifas diferenciadas para residentes y extranjeros; tambien, asumen nuevas autoridades en la Manzana de las Luces, el Palais de Glace, la Casa Natal Sarmiento, el Palacio San José, la Casa del Bicentenario, el Decorativo y los museos Mitre y Malvinas.

Este viernes entrarán en funciones ocho nuevos directores en museos, designados por la directora de Patrimonio Nacional, Liliana Barela. Además, pronto los museos nacionales dejarán de tener entrada gratuita. Entre otras novedades del área, que deberá manejarse con el mismo presupuesto que en 2023, el plan es la digitalización y puesta online del inventario de todos las instituciones, junto con la instalación de cámaras de vigilancia. Buscan sumar para esto fondos privados.

Los nuevos nombramientos no son fruto de concursos públicos. “Son directores cuyos concursos estaban vencidos, o que habían sido designados directamente. Algunas personas no daban el perfil. Esta dirección tiene la política de que en los museos históricos haya al frente historiadores, para que no haya historias maniqueas sino historias complejas donde difícilmente distinguir los buenos de los malos. Esa es nuestra base”, dijo Barela a LA NACION.

Uno de los museos con nueva cabeza es el Malvinas, que tendrá al frente a un coronel veterano de la guerra, Esteban Vilgré Lamadrid, designado por el Ministerio de Defensa, aunque la institución permanece en el área de Cultura. “Se toma el tema como política de Estado, con enemigos claros que son los ingleses y la soberanía sobre las islas, que es nuestro reclamo”, señala Barela.

Otro caso delicado es el del Museo Nacional de Arte Decorativo, donde el director concursado Martín Marcos renunció en medio del escándalo por el robo de veinte piezas que siguen sin aparecer desde hace dos años, y después de una intervención de María Isabel Baldasarre (entonces directora de Museos), tuvo una directora interina, Marina Cañardo. Ahora estará al frente Hugo Pontoriero, que había quedado segundo en el concurso ganado por Marcos, y que lleva más de veinte años como curador general del museo.

“El Museo Mitre tiene el concurso vencido. Es muy especial para los que estudiamos historia. Su biblioteca y su archivo son muy importantes, y necesitamos activar la digitalización y la atención al público. No es un museo para cualquier cosa, sino que es un centro de investigación. Asumirá la dirección el doctor Marcelo Garabedián, que trabaja en el museo y también concursó”, señaló la funcionaria. Se trata de un docente e investigador, autor de libros como Prensa argentina Siglo XIX (Teseo) y La prensa periódica española en América Latina (Leviatán). Igual que en el Decorativo, asume quien había quedado segundo en el concurso.

La administración anterior había dejado en estado avanzado los concursos para director de la Manzana de las Luces, el Cabildo, el Palais de Glace, el de Arte Decorativo, el Nacional de Arte Oriental, la Casa Nacional del Bicentenario y el Museo Nacional del Grabado, todos de la ciudad de Buenos Aires. En Jujuy, el Museo Nacional Terry, y en Entre Ríos, el Palacio San José. De estos, desde mañana tendrán directores nuevos el Palacio San José, la Casa del Bicentenario, la Manzana de las Luces, el Palais de Glace y la Casa Natal de Sarmiento. “Los concursos llevan mucho tiempo y es lo que no tenemos. Los vamos a hacer más adelante. Estas son designaciones y esperamos no equivocarnos. Mucha es gente de la casa, con experiencia”, explica Barela.

El Palais es sensible por varios motivos. Luego de la renuncia de la directora anterior, Feda Baeza, llegará una persona que trabaja en el Museo del Traje, María Paula Zingoni, licenciada en artes con más de 30 años de trayectoria en proyectos relacionados a patrimonio cultural, registro y documentación de bienes culturales. Tendrá a su cargo el concurso del Salón Nacional, y hacer efectivo el pago de los premios a los ganadores (aún no se efectivizó) y la devolución de las obras de los seleccionados de la edición 2023, muchas de artistas de provincias. Además, tiene el edificio en obra, detenida como toda obra pública. Se esperaba que se pudiera reabrir en marzo.

“Hubo una readecuación de presupuestos con la empresa constructora y pagos adeudados a varias empresas que nos habían complicado la rehabilitación de algunos servicios. La empresa presupuestó lo que necesita para terminar la obra, pero el tema está en manos del Secretario de Cultura Leonardo Cifelli o la ministra Sandra Pettovello. Yo estoy ahora con las urgencias de matafuegos, goteras o aires acondicionados, y esos gastos tan grandes escapan de mi órbita. Los museos hacen milagros con sus cajas chicas y asociaciones de amigos. Están acostumbrados a ser la Cenicienta de los presupuestos, y trabajan con mucho entusiasmo y amor por lo que hacen”, agregó.

Hay, entonces, vientos de cambio en instituciones clave que estrenan director. “Estamos trabajando desde el 11 de diciembre en este tema, junto con Inés Rodríguez Aguilar, Directora Nacional de Museos, aunque todavía no llegó su designación. Hicimos una reducción política grande de la estructura de la Secretaría. Tenía tres direcciones nacionales y ahora tiene dos. Inés asumió parte de la gestión patrimonial y yo asumí parte de los institutos”, dice Barela.

Al cierre de esta edición, algunos nuevos directores todavía no habían recibido la designación oficial. Y varios de los que deben dejar sus puestos se sorprendieron con el poco tiempo de “preaviso” con el que recibieron la noticia. “Apenas 48 horas antes nos enteramos de que nos quedamos sin trabajo. La mayoría somos directores concursados, con una prórroga de tres años. Nos han desplazado a través de una nota de una subsecretaria y no una resolución ministerial, como correspondería”, dijo a este diario uno de los directores reemplazados. Puertas adentro de las instituciones afectadas hay revuelo e incertidumbre.

Otra novedad importante es que se comenzará a pagar entrada en los museos nacionales, aunque todavía no se sabe cuánto. “Habrá precios diferenciados entre extranjeros y residentes, y un día gratis para todos, como se hace en el resto del mundo. Lo que necesitamos es que el dinero que se recaude hoy en los museos se pueda usar hoy para las necesidades urgentes que tiene cada museo”, explicó Barela y agregó: “Estamos trabajando con el sector jurídico en una ordenanza para que habilite el cobro de un bono contribución de la asociación de amigos, para los que la tienen, o un buzón con un control para que el dinero que se recaude vaya directo a las necesidades del museo, en un sistema trasparente y efectivo”. El cobro de entradas comenzará ni bien salga la ordenanza.

Respecto del robo al Decorativo no hay novedades. La directora saliente hace mutis por el foro. El Juzgado Federal nº 8, Secretaría nº 16, que lleva la causa, no reporta novedades. En Interpol sigue activa la búsqueda.

