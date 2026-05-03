F1: Franco Colapinto brilló con un histórico octavo puesto en Miami

El joven italiano Antonelli de Mercedes se llevó una victoria estratégica en una carrera vibrante. El argentino, con un ritmo demoledor sobre su Alpine, igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 tras resistir los embates de los grandes protagonistas.

El Gran Premio de Miami entregó una de las carreras más tácticas y emocionantes de la temporada. En un domingo donde la gestión de neumáticos y los duelos en pista fueron la clave, Andrea Kimi Antonelli se alzó con un triunfo fundamental para sus aspiraciones, logrando su tercera victoria consecutiva en la máxima categoría. Sin embargo, los flashes también apuntaron al argentino Franco Colapinto, quien redondeó una actuación heroica para finalizar en la octava posición.

El dominio de Antonelli y el drama de Leclerc

La competencia comenzó con Charles Leclerc intentando defender el liderazgo, pero el ritmo de los Mercedes y los McLaren resultó inalcanzable. Tras una serie de paradas en boxes promediando la vuelta 28, Antonelli logró saltar a la punta superando a un Max Verstappen que intentó una estrategia alternativa tras largar desde atrás.

Hacia el final, la tensión se trasladó a la lucha por el podio. Mientras Antonelli lograba una luz de más de dos segundos sobre Lando Norris, Oscar Piastri comenzó a presionar a Leclerc. El drama llegó en la vuelta 57, la última del trazado estadounidense: el monegasco de Ferrari, bajo una presión asfixiante, cometió un error, realizó un trompo y vio cómo se le escapaba el podio en el último suspiro, cayendo hasta el sexto lugar. Esto permitió que Piastri se subiera al tercer escalón y que George Russell y Verstappen también lo sobrepasaran.

Colapinto: un «octavo» que sabe a gloria

La carrera de Franco Colapinto fue, sencillamente, impecable. Desde el inicio, el piloto de Alpine demostró que tenía el ritmo para pelear en la zona de puntos. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió en la vuelta 21, cuando debió defenderse de un Max Verstappen que venía «volando» tras su detención temprana.

Tras su paso por boxes en el giro 32 para calzar neumáticos duros, el pilarense regresó a pista en la octava ubicación y se dedicó a gestionar la diferencia con Carlos Sainz. Con una madurez asombrosa, Colapinto no solo mantuvo a raya al Williams del español —llegando a sacarle 12 segundos de ventaja— sino que se mantuvo sólido mientras los líderes se sacaban chispas adelante.

Con este octavo puesto, Colapinto iguala su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 (obtenido en Azerbaiyán 2024), confirmando su excelente presente y el salto de calidad que le otorgó a la escudería Alpine.

El podio en Miami quedó conformado por Antonelli, Norris y Piastri, pero en el garaje de Alpine y en los corazones argentinos, el octavo lugar de Franco se festejó como un triunfo.

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