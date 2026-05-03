Aldosivi cerró el Apertura sin victorias: igualó 1-1 ante el líder en el Minella

Los dirigidos por Israel Damonte cerraron el torneo con una igualdad de local vs. Independiente Rivadavia

Aldosivi culminó un nuevo torneo en la máxima división del fútbol argentino esta tarde en el José María Minella. Por la fecha 9 reprogramada, empató 1-1 ante el líder de la zona B y de la tabla anual: Independiente Rivadavia de Mendoza.

El tanto de Santiago Moya adelantó de manera temprana al dueño de casa al rematar dentro del área chica tras un tiro de esquina. Sin embargo, la igualdad de la Lepra Mendocina llegó 4 minutos después de la mano Leonel Bucca y un remate que venció a Chicco.

De esta manera, el Tiburón de Israel Damonte cerró un campeonato con mal sabor de boca: es el único equipo de la categoría que no logró sumar de a tres en todo el torneo.

En la segunda mitad de año, el objetivo de los del Puerto será acumular un colchón de puntos para alejarse de lapelea por la permanencia, que continuará durante el Clausura.

De momento, acumula 8 puntos en la tabla anual, producto de 8 empates y 8 derrotas, sólo por delante de Estudiantes de Río Cuarto en la tabla de promedios y anual. Hoy, ambos en zona de descenso.

Fuente: Mi8

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