El “elefante blanco” de la costa: proponen revivir el Bristol Center

Un proyecto en el Concejo Deliberante apunta a conocer el estado real del complejo y promover alternativas para su finalización. También propone integrar el área de Playa Bristol con nuevos espacios culturales y tecnológicos.

El histórico complejo Bristol Center, ubicado en pleno corazón de la Rambla y a metros de la Peatonal San Martín, vuelve a estar en agenda. El concejal Guido García, presidente del bloque de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para destrabar su situación y avanzar en su reactivación, tras décadas de parálisis.

La iniciativa solicita al Ejecutivo municipal un informe detallado sobre la situación administrativa, legal y estructural del edificio, que presenta sectores inconclusos, fachadas deterioradas y una imagen de abandono que impacta en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

“El complejo Bristol Center es un ejemplo de oportunidades que la ciudad está perdiendo. Tenemos que transformar esos espacios paralizados en lugares que generen actividad, trabajo y movimiento”, expresó García, al tiempo que remarcó la necesidad de “saber en qué estado está para poder avanzar y recuperarlo”.

En diálogo con Canal 8, el edil amplió que el proyecto busca abrir el debate en el ámbito legislativo y con todos los actores involucrados: “Es una zona emblemática, un ícono que tiene que ver con la Rambla y la Playa Bristol. La imagen estética actual no es la que los marplatenses queremos dar. Nos parece que este es el momento oportuno para discutirlo con vecinos, propietarios y el consorcio, y analizar estrategias para embellecerlo y conseguir fondos que permitan terminar las obras”.

García también repasó la carga histórica del lugar: “Es un testimonio de la historia argentina. Todo comienza con el Bristol Hotel en 1890, el primero de la ciudad, que luego derivó en este proyecto que nunca se terminó. Hoy tenemos dos torres —una hotelera y otra residencial— y una galería con locales, pero con muchos espacios sin finalizar”.

Una oportunidad para revitalizar la zona

El proyecto no se limita al edificio. En paralelo, plantea aprovechar la reciente recuperación de Playa Bristol tras la erradicación de la feria que funcionaba en el sector, para pensar el área de manera integral.

Entre las propuestas, se destaca la posibilidad de consolidar el entorno como un punto de encuentro para marplatenses y turistas, utilizando espacios como la plazoleta del Centenario del ACA y la Rambla para actividades culturales, sociales y deportivas.

Además, se sugiere evaluar la instalación de pantallas digitales y dispositivos tecnológicos que mejoren la estética urbana y generen ingresos a través de la publicidad, contribuyendo a la sostenibilidad de las intervenciones.

“Tenemos que integrar este sector al resto de la ciudad. La recuperación de espacios como Punta Mogotes tiene que ir acompañada de una visión más amplia, donde los distintos puntos se conecten y se potencien”, sostuvo el concejal.

El reclamo de los comerciantes

La propuesta también encontró eco entre comerciantes de la zona, que desde hace años conviven con el deterioro del complejo.

Una comerciante con décadas de actividad en la peatonal destacó la importancia de avanzar en una solución: “Las obras están paradas desde 1976 y es momento de poner en valor este lugar. Es la postal de Mar del Plata”, señaló.

En la misma línea, remarcó el impacto en la actividad diaria: “Hace muchos años que estamos acá y nunca se dio la posibilidad de arreglar los espacios comunes. El estado es bastante deplorable. Ojalá ahora se pueda avanzar, porque hubo varios proyectos pero nunca se concretaron”.

El consenso entre quienes trabajan en el área es claro: la recuperación del Bristol Center no solo mejoraría la imagen urbana, sino que también podría reactivar la economía en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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