«Salud en tu Barrio» estará en barrio Caribe

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 4 al 8 de mayo, en el horario de 9 a 14. También estará en la misma sede el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 5 y jueves 7.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 4 al viernes 8 de mayo, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en Barrio Caribe, en Juan B. Justo 9193. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

De lunes a viernes, estará presente el móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y urgencias. Además, se difundirán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

Mientras que el miércoles estará presente el taller de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal. Además, se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

El viernes 8 habrá control oftalmológico para niños, taller de RCP a las 10 con inscripción en la sede. Por otra parte, ese mismo día habrá vacunación antirrábica de 9 a 12. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará en la misma sede el martes 5 y jueves 7, de 9 a 14. Para más información sobre Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio .

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