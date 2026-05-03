Día de la milanesa: por qué se celebra el 3 de mayo

Aunque no nació en este país, es uno de los platos más populares entre los argentinos. Italia y Austria se disputan su origen. El curioso origen de la versión “a la napolitana”.

Hay muchas formas de comerla. Algunos la prefieren sola. Otros a la napolitana. Y está el gran placer: a caballo. La milanesa es uno de los platos preferidos de la gastronomía argentina. Hoy se celebra su día en todo el país.

La fecha fue instaurada el 3 de mayo de 2012, sin una razón particular, a raíz de un iniciativa surgidas en las redes sociales. Y, por supuesto, impulsada por sus fanáticos.

La milanesa, un clásico argentino.

Como sucede con todo plato popular, no resulta fácil saber cuál es el origen exacto de la milanesa. Aunque es el más argentino de los platos, no nació en este país y tiene relación con las corrientes migratorias que llegaron en el siglo XIX.

En uno de sus libros, el cocinero y especialista Pietro Sorba dice que el plato data del 1134, con el nombre “lombolos cum panitio”, que remite a la carne de lomo y el apanado. Recién en 2008, la municipalidad de la ciudad italiana de Milán declaró al plato como patrimonio oficial.

Sin embargo, hay otros estudiosos de la historia de la gastronomía que marcan a Austria como el origen del plato. En el siglo XIX, las invasiones austríacas en Italia -principalmente en el norte- difundieron el gusto por la receta, que finalmente fue difundida en otros países de Europa y, luego, en Argentina.

A la napolitana

Dentro de esas leyendas, hay una que indica que la milanesa a la napolitana es un invento argentino. En la década del 50, había una fonda al frente del estadio Luna Park, cuyo dueño se llamaba José Nápoli.

Al cocinero, en un descuido, se le quemó toda una tanda de milanesas. Como no quería desperdiciar tanta comida, “disimuló” el error con salsa de tomate y queso mozzarrella, como si se tratara de una pizza. Sin saberlo, estaba inventando un plato, que quedó marcado a fuego en la cocina argentina.

Aunque en Italia no es tan popular como en la Argentina, el plato también se come con frecuencia. En una oportunidad, el chef Donato de Santis, nacido en la ciudad de Milán y radicado en Buenos Aires, contó en una entrevista: “Viene de Austria, allá se la llama wiener schnitzel (o escalope vienés). Se hacía con carne de cerdo”.

“La zona del norte de Italia -agregó- fue dominada por el Imperio Austrohúngaro durante muchos años y los italianos comenzamos a prepararla pero con carne de vaca. En Milán le decimos cotoletta, que viene de costilla porque se hace con el bife entero, se apana y se cocina con el hueso”.

Fuente: TN

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