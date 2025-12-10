«Comenzaron a restituirse las pensiones por discapacidad no contributivas»

En diálogo con LU9 en el programa que se transmite de 14 a 16 horas, Eduardo Carnicero, delegado en Mar del Plata de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se refirió al restablecimiento de las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas.

En diálogo con Lu9 Radio Mar del Plata, Eduardo Carnicero, delegado en General Pueyrredón de la Defensoría del Pueblo bonaerense, se refirió a la restitución de las pensiones no contributivas suspendidas y al balance anual de consultas ciudadanas.

El fallo judicial que obliga a restituir las pensiones no contributivas para personas con discapacidad fue celebrado por la Defensoría, que durante meses recibió casos de beneficiarios que habían perdido su haber sin notificación previa. Carnicero repasó el origen del conflicto: «Esto comienza a partir de julio, cuando desde la ANDIS se decide hacer una auditoría por supuestas irregularidades y, preventivamente, se le dio de baja a muchos beneficios».

El delegado señaló que la medida alcanzó incluso a personas con patologías irreversibles y en situación de extrema vulnerabilidad económica. «Mucha gente no recibía notificaciones. Estamos hablando de personas que no tienen ingresos ni medios para producirlos, y que dependen de este haber de 270.000 o 280.000 pesos», agregó.

La sentencia y su impacto

El fallo que habilitó la restitución surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por el titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, junto a organizaciones del área de discapacidad. Según explicó Carnicero, «el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca hizo lugar al pedido y extendió la medida a todo el país».

A partir de esa resolución, la Agencia Nacional de Discapacidad confeccionó listados con las personas alcanzadas por la restitución. «En estos días, a partir de diciembre, ya están recuperando los haberes y cobrando los retroactivos desde julio. Se normaliza una situación que en muchos casos fue irregular desde el inicio», afirmó.

El delegado remarcó la dimensión humana detrás de cada expediente: «A veces nos manifiestan que han cumplido con todo lo que se les pidió y aun así perdieron el beneficio. Hay casos que no admiten duda: personas con amputaciones o ceguera. Por eso insistimos en que, aun si se revisa un expediente, no se debería suspender el haber hasta tener una definición».

Situación en Mar del Plata

Aunque no hay un listado oficial desagregado por distrito, más de cien vecinos se acercaron a la delegación local para recibir asesoramiento. «Lo bueno es que casi todas las personas que vinieron estaban incluidas en el listado de restitución. Hoy, por ejemplo, una ciudadana nos contó que ya percibirá los cuatro haberes adeudados más el actual», comentó Carnicero.

La sede de la Defensoría continúa atendiendo consultas en 25 de Mayo 3022, de 8 a 14. «Nos ponemos a disposición para cualquier duda o inquietud», subrayó.

Otros temas de consulta durante el año

Salud, el principal reclamo

Como ocurre históricamente, la salud encabezó las consultas. «Aproximadamente un 30% de los reclamos son por este tema», indicó Carnicero. Se trata tanto de dificultades de acceso en el sistema público como de problemas con PAMI, el Materno Infantil, IOMA o prepagas. «Con la desregulación, muchas tarifas aumentaron y la gente no puede abonarlas», advirtió.

Servicios públicos

En segundo lugar se ubicaron los reclamos por tarifas de luz y gas. «Hubo consultas por aumentos, por el régimen de zona fría, por la segmentación y reinscripciones para no perder beneficios», detalló.

Infracciones y licencias

El área de asuntos viales también tuvo una alta demanda, especialmente por renovaciones y multas.

Año electoral: justificación del voto

El desdoblamiento electoral de 2025 generó confusiones. «Hubo mucha problemática con la justificación de la no emisión del voto y también con autoridades de mesa que no podían percibir lo que les correspondía», describió Carnicero.

Fuente: LU9

Comentarios

comentarios