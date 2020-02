COMENZARON LOS FOROS FEDERALES CONTRA LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

Con la participación de más de 500 personas comenzó este jueves en Chapadmalal, en la ciudad de Mar del Plata el primer Foro Federal Participativo para Construir un Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género que convocó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD).

Integrantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales, académicas y público en general debatieron y presentaron propuestas en torno a la prevención de las violencias por motivos de género; asistencia integral y fortalecimiento de acceso a la justicia; protección integral y fortalecimiento de redes comunitarias e interseccionalidad que se utilizarán a la hora de elaborar las políticas públicas vinculadas con la materia. En la apertura del encuentro participaron Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género; Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del MMGyD y Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género en la provincia de Buenos Aires. Este viernes la ministra Elizabeth Gómez Alcorta encabezará el encuentro que continuará con el debate con referentas y referentes de los gobiernos locales y provinciales e integrantes de los poderes legislativos, entre otros actores.

“Para nosotras es una enorme alegría estar aquí en Chapadmalal, entendiendo que estamos iniciando algo que es histórico porque se trata de un proceso participativo que intenta reflejar a las nuevas subjetividades políticas y sociales que se han construido en estos últimos años. Por eso pensamos que el plan tenía que ser no solamente pensado desde el Poder Ejecutivo sino con la participación real de las organizaciones políticas, sociales, sindicales, de las universidades, de toda la sociedad civil, y también de los ámbitos gubernamentales y judiciales”, aseguraron las integrantes de la Secretaría de Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación al inicio del encuentro.

María Paz Carreira Groit, del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), que participó del encuentro sostuvo: “Lo fundamental es la pluralidad de voces. Llamar a las compañeras a charlar. Que no sea solamente un espacio de catarsis sino que pensemos entre todas las estrategias. Desde el feminismo también lo que hacemos es impulsar nuevas maneras de pensar políticas públicas, donde todas las voces tienen el mismo valor, donde no hay una voz mandante. Lo fundamental es que de distintos lugares venimos con el mismo fin: la prevención de las violencias. Hay que laburar desde la ESI en las escuelas y en todos los ámbitos en los que participamos. Es un cambio cultural. Que se caiga el patriarcado no es sola una palabra, es una acción de todos los días así que venimos para eso”.

“Considero muy bueno que todas las personas de distintas edades participen, pero sobre todo la participación de los y las adolescentes porque somos el futuro, y si lo cambiamos no va a pasar eso de que haya personas que ahora tienen 50 años que sufrieron violencia y nunca se dieron cuenta. Actualmente cualquier piba de 18 años, o la gran mayoría tiene al menos una amiga feminista que le va a decir ‘che, tu novio está haciendo las cosas mal’ o te va a poder ayudar y dar una mano”, expresó Brisa Dumpierres, de 19 años.

Anahí relató una experiencia de hostigamiento que sufrió por parte de una ex pareja y que la obligó a mudarse de provincia. En la mesa en la que participó propuso reforzar los programas de acompañamiento y asistencia a la víctima y reforzar el acceso a la justicia y la necesidad de que se aplique la perspectiva de género en los acuerdos judiciales vinculados con la violencias por razones de género. “Creo que lo más importante es escuchar la voz directa de las víctimas y de quienes intervienen en las distintas instituciones, cómo se viven las falencias que existen, escucharlo de viva voz y de forma directa es sumamente rescatable”, aseguró.

María Cristina Otondo es de Chascomús. Participó de la mesa de Protección Integral y Fortalecimiento de Redes Comunitarias. “Ahora tenemos esta bocanada de aire fresco que viene con la creación del Ministerio y con poner en agenda el tema. Hay comisarías de la mujer sin gabinete, hay gente sin preparación, se desconoce el rol del acompañante, no se le explican las medidas a las víctimas. Hay una vulneración y revictimización permanentes hacia las mujeres víctimas de violencia. Es muy importante que sea un foro federal, participativo, que seamos escuchadas, que se arme una relatoría de cada uno de estos encuentros. Durante estos últimos cuatro años hemos sido las militantes sociales las que nos hicimos cargo de toda la faltante de la presencia del Estado, entonces al escucharnos a nosotras van a poder saber que es lo necesario y lo urgente para desandar este camino”.

Al finalizar el encuentro, una representante de cada una de las mesas presentó las conclusiones que serán sistematizadas para la construcción del nuevo plan contra las violencias que se espera se presente a mediados de año.

