Comenzó la segunda ventana de inscripción a la Universidad de Mar del Plata

Luego de cerrar el primer llamado con un total de 23.093 solicitudes, la UNMDP vuelve a hacer público el llamado a inscripción

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP) comenzó con la segunda ventana de inscripción a las carreras de grado y pregrado que se extenderá hasta el 19 de febrero de 2026. Esta instancia representa una nueva oportunidad para quienes deseen iniciar su formación académica en una de las universidades más destacadas de la región. Es importante destacar que esta reapertura no incluye las carreras dependientes de las Facultades de Medicina ni de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), cuyos procesos de inscripción ya han finalizado.

Luego de cerrar el primer llamado con un total de 23.093 solicitudes, la UNMDP vuelve a hacer público el llamado a inscripción. Si bien Psicología, Medicina y Enfermería siguen siendo de las más elegidas, las Tecnicaturas siguen tomando gran relevancia y van ganando terreno entre las 72 carreras que ofrece la casa de altos estudios.

Con respecto a los requisitos, se necesitará presentar:

DNI argentino o equivalente, en formato digital (.pdf, .jpg, .png)

Título secundario legalizado o certificado de título en trámite, también en formato digital

Certificado de alumno regular para quienes están terminando el secundario

Correo electrónico activo para recibir notificaciones

Formulario de inscripción completo, generado por el SIU-Guaraní

Para aquellos futuros estudiantes extranjeros, además de los documentos ya mencionados, deberán presentar certificación del idioma español emitido por organismo competente (CELU o similar nivel B1). Otros requisitos para los extranjeros son los siguientes: el DNI argentino, el cual no debe estar vencido; el documento del país de origen acompañado por la residencia otorgada por Migraciones. En el caso de un título secundario emitido por un país extranjero, es necesaria su legalización y convalidación con el Ministerio de Educación de la República Argentina. Este trámite debe presentarse antes del inicio de la cursada de la primera materia o ciclo inicial.

La oferta académica que brinda la Universidad se puede ver en el siguiente link.

Fuente: Ahora Mar del Plata

