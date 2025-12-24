Comerciante mató a dos delincuentes que se metieron a robar en su local en el barrio San José

Un comerciante mató a tiros a dos delincuentes que se metieron a su local en el barrio San José. Ocurrió el martes por la noche.

Un comerciante del barrio San José mató a dos delincuentes que ingresaron a robar durante la noche del martes a su local, ubicado en el barrio San José.

Según pudo saber este medio, los delincuentes se metieron al local, en 20 de Septiembre y Quintana, para asaltarlo. Uno de ellos golpeó con un culatazo al comerciante, que luego del hecho fue atendido por un corte en la cabeza.

En circunstancias que son materia de investigación, el comerciante sacó un arma que tenía en el lugar y les disparó. Los dos delincuentes intentaron huir, pero murieron poco después.

Los cuerpos de los dos malvivientes fueron hallados por las autoridades policiales a pocos metros del almacén, en medio de la conmoción generalizada del barrio.

La causa quedó en poder de la fiscal Romina Díaz, que buscará determinar si las circunstancias del hecho encuadran en un caso de legítima defensa.

Fuente: Mi8

