Comidas al disco, pollo, cordero, salame y frutillas: guía completa de fiestas bonaerenses

Se dio a conocer el calendario de eventos turísticos del jueves 6 al jueves 13 de noviembre

Los paisajes se combinan con la gastronomía en una agenda tentadora para el fin de semana en los municipios bonaerenses. Mar Chiquita celebrará la 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero en Mar de Cobo, Tandil, la 7° Chacinar, Festival del Salame y el Cerdo; La Plata, el 7º Festival de la Gastronomía Italiana; Adolfo Alsina, la 2° Fiesta del Pan en Carhué; y Coronel Rosales, la 8º Fiesta de la Comida al Disco A Mar y Campo en Pehuen Co.

Por otro lado, La Costa llevará a cabo la 31° Fiesta de la Naútica y el Mar en Mar del Tuyú; General Rodríguez, la Expo General Rodriguez y la 5° Fiesta Municipal de la Frutilla; y General Pueyrredón, el 40° Festival de Cine de Mar del Plata.

MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

18° Fiesta Provincial del Cordero Costero

Fecha, hora y lugar: Viernes 7 a las 20:00; sábado 8 y domingo 9, a las 12:00, en la plaza central de Mar de Cobo. Descripción: Gastronomía, artesanías, emprendimientos, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

LA COSTA (Mar del Tuyú)

31° Fiesta de la Náutica y el Mar

Fecha, hora y lugar: Viernes 7, a las 20:00; sábado 8 y domingo 9, desde el mediodía, en la Plaza de la Cultura y la Memoria. Descripción: Tradicional desfile cívico e institucional, entrega del reconocido Ancla de Mar, paseo gastronómico, artesanías, juegos de kermés y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Festejos de Mar del Tuyú con el apoyo de la Municipalidad del Partido de La Costa.

GENERAL RODRÍGUEZ

Expo General Rodríguez y 5º Fiesta Municipal de la Frutilla

Fecha, hora y lugar: Viernes 7 al domingo 9, desde las 10:00, en el predio de la Estación Cultural. Descripción: Productores y productoras locales de frutillas, empresas de distintos rubros, charlas y talleres. Espectáculos musicales con grupos y bandas locales, solistas. con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.

AZUL (Paraje Pablo Acosta)

3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde las 09:30, en la localidad de Pablo Acosta. Descripción: Desfile criollo, presentaciones de espectáculos artísticos y musicales y baile popular. Feria de artesanías y emprendedores y emprendedoras locales. Entrada gratuita. Organiza la comisión organizadora de la Fiesta con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul. Evento previsto para el 12/10 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

SAN ANDRÉS DE GILES (Cucullú)

13º Fiesta del Hornero

Fecha, hora y lugar: domingo 9 a las 10 en el Club A. Cucullú. Descripción: Espectáculos musicales, artesanías y patio de comidas. Entrada gratuita. Bono contribución $1.000 con importantes sorteos. Organiza la Comisión de la Fiesta del Hornero con la adhesión de la Municipalidad de San Andrés de Giles.

MERCEDES

10º Fiesta de la Tradición

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, desde horas de la mañana, en el Parque Municipal Independencia. Descripción: Evento que celebra las raíces y la cultura criolla con música, danzas, gastronomía y artesanías. Día sábado entrada gratuita, domingo entrada arancelada. Organizan Agrupación de Amigos Peñeros y la Municipalidad de Mercedes.

LAS FLORES

8º Cars, Bikes y Country Music

Fecha, hora y lugar: Viernes 7, a las 17:00; sábado 8 y domingo 9, a las 12:00; en el Parque Montero. Descripción: Festival de música country, exhibición de autos clásicos americanos, motos, camionetas, line dancers, food trucks y artesanías. Entrada gratuita.

ALBERTI (Coronel Mom)

8° Fiesta del Pollo – 114° Aniversario de Coronel Mom

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 a las 21:00 y domingo 9, a las 10:00, en Coronel Mom. Descripción: Sábado, fogón de vigilia, con la actuación de Ezequiel Castillo, Daniel Arias y broche de oro con Fernando y Gisella. Domingo, desfile, presentación de Natalia Lamas, Hermanados, talleres de folclore para adultos e infantes, espectáculos de David y Érica; ballet Cahuin Cumpá, cierre con Anita Leiva y su banda. Entrada gratuita. Degustación de platos con pollo. Organiza la Municipalidad de Alberti, la delegación Coronel Mom, el Círculo Criollo El Resero, e instituciones locales.

PUAN (Felipe Solá)

9° Fiesta de la Colmena

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 a las 16 en la plaza Eva Perón. Descripción: Puestos de comida, artesanías y cantores, con las actuaciones de Rodrigo Romero y Chula Cumbia. Entrada gratuita. Organiza la Comisión del Centro de Apicultura con el acompañamiento de la Municipalidad de Puan.

CORONEL SUÁREZ (San José)

10° Füllsen Fest

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, desde las 15:30 y domingo 9, a partir de las 09:00, en el Pueblo San José. Descripción: Sábado, puestos gastronómicos, a cargo de instituciones locales; stands cerveceros, food trucks, artesanías y espectáculos musicales, a partir de las 16:00. Domingo a las 11:00, misa; 12:15, desfile, acto protocolar y degustación del füllsen gigante; 14:00, concurso y elección del mejor füllsen; de 16:00 a 19:30, espectáculos musicales; 20:40, spicher y presentación de la canción fiestas alemanas; y 21:30, cierre con Antonio Ríos. Entrada gratuita. Organiza Asociación Füllsen Fest y la Municipalidad de Coronel Suárez.

ADOLFO ALSINA (Carhué)

2° Fiesta del Pan

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9 desde el mediodía en La Rural de Carhué. Descripción: Actividades en los espacios ciabatta, chipá, focaccia, pan de campo, grisin, baguette y miñón. Kermés del pan, ludoteca, cafetería, bar, expositores, patio de comidas, food trucks, talleres, charlas, master class, ronda de negocios, maquinarias y espectáculos musicales. Entrada arancelada. Organiza Carhué El Molino con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Adolfo Alsina, la Sociedad Rural de Carhué y empresas privadas.

TRES ARROYOS (Orense)

4° Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 a las 10:00 en Josefina Pacheco de Riglos y Ruta 72. Descripción: Carne asada, puestos de artesanías, emprendimientos, foodtrucks, espectáculos musicales y danzas folclóricas. Entrada gratuita. Organiza la Delegación de Orense con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

TANDIL

7º Chacinar – Festival del Salame y el Cerdo de Tandil Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, desde las 11:00, en la diagonal Illia del Parque Independencia. Descripción: Productores locales, fogones, food trucks y espectáculos artísticos. El sábado se presentará el salame más largo, con el objetivo de romper con la marca de la edición anterior. Entrada gratuita. Organiza el Clúster Porcino de Tandil junto al Municipio de Tandil y Consejo de la Denominación de Origen del Salame de Tandil.

