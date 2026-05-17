 COMIENZA EL PRE FUNCINEMA CON LOS MEJORES CORTOS DE LA 11ª EDICIÓN

La 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA se encuentra en plena etapa de convocatoria de películas y para calentar motores rumbo a septiembre, la organización anunció una proyección previa con los mejores cortos votados por el público en la 11ª edición: será este 29 de mayo a las 20:30 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), con entrada por colaboración solidaria.

La selección de cortos está centrada en los favoritos del público, que participa activamente del festival cada año con su voto. Además, se ven varios de los cortos seleccionados por el jurado, lo que sintetiza una lista de las mejores comedias del mundo.

La proyección estará integrada por “El desliz” (Francia) de Aurélien Laplace, “Long faces” (Bélgica) de Nicolas Galoux -ganador del premio a la Mejor Actuación-, “Lumen” (Canadá) de Stéphanie Bélanger, “Check please” (Estados Unidos) de Shane Chung -ganador como Mejor Gag-, “Los Pantonne” (Argentina) -elegido como Mejor Corto Argentino en Exhibición- de Florencia Momo y “Night session” (EE.UU.) de Ballard C. Boyd -ganador de los premios al Mejor Corto y Mejor Dirección-.

Ya pueden reservar sus entradas a través del siguiente enlace: https://acortar.link/dNOdFZ.

Mientras tanto, hasta el 31 de mayo seguirá abierta la convocatoria para la 12ª edición del FUNCINEMA, que se realizará en septiembre de este año.

Todo aquel que desee participar, se debe inscribir su película a través de la plataforma FilmFreeway. La inscripción es gratuita para producciones argentinas, mientras que para producciones del resto del mundo tiene un costo.

Para mayor información o consultar las bases para el 12° Funcinema, por favor contactarse a funcinemacine@gmail.com.

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