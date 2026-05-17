Zeballos-Granollers perdieron la final de dobles del Masters 1000 de Roma

Cayeron ante la dupla italiana Simone Bolelli-Andrea Vavassori por 7-6 (8), 6-7 (3) y 10-3.

El Marplatense Horacio Zeballos, en pareja con el español Marcel Granollers, cayó en la final de dobles del Masters 1000 de Roma, que se disputó este domingo en el court central del Foro Itálico.

El duo hispano-argentino, segundo preclasificado en el torneo, perdió 7-6 (8), 6-7 (3) y 10-3 con los italianos Simone Bolelli-Andrea Vavassori tras dos horas y 17 minutos de juego.

La final tuvo un desarrollo muy parejo y cambiante, con la dupla italiana mostrando una enorme capacidad de reacción tras un inicio adverso. Granollers y Zeballos arrancaron mejor y dominaron gran parte del primer set, pero Bolelli y Vavassori lograron recuperarse y se quedaron con un tie-break muy ajustado.

En el segundo parcial, la pareja hispano-argentina elevó su nivel en los momentos decisivos y emparejó el encuentro con autoridad. Zeballos y Marcel Granollers estuvieron más firmes con el saque y aprovecharon mejor las oportunidades en el desempate para forzar el súper tie-break definitivo.

Los italianos marcaron diferencias en el tramo final del partido gracias a su agresividad y precisión. Vavassori se destacó por su solidez en la red y su potencia con el servicio, mientras que Bolelli respondió con tiros profundos y gran efectividad desde el fondo de la cancha.

El momento clave llegó en el match tie-break, cuando un doble fallo de Zeballos le permitió a la dupla local tomar ventaja rápidamente. Desde allí, los italianos jugaron con mucha confianza y aprovecharon el impulso del público en el Foro Itálico para encaminar la victoria.

Con este triunfo, Bolelli y Vavassori se convirtieron en la primera pareja italiana en conquistar el dobles masculino del Masters de Roma. Además, sumaron su décimo título juntos y el segundo Masters 1000 de la temporada tras el conseguido en Miami.

🇮🇹 THE FIRST-EVER ALL-ITALIAN PAIR TO WIN A MASTERS 1000 IN ROME 🇮🇹



Simone Bolelli and Andrea Vavassori are your 2026 men’s doubles champions! 🏆#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/9MWm4260oP — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2026 Fuente: deportv

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