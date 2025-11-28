Comienza la semana de concientización por el Día Mundial del VIH-SIDA

Se realizarán testeos rápidos de VIH, Sífilis y Hepatitis C en los Centros de Salud, en los dispositivos de Salud en tu Barrio y el lunes de 10 a 14 en Plaza Mitre. Los exámenes son confidenciales, voluntarios, gratuitos y brindan resultados en solo 15 minutos.

Desde hace 37 años, cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del VIH/SIDA con el objetivo de contribuir a la prevención, promoción y sensibilización de esta enfermedad que afecta a casi 40 millones de personas en todo el mundo.

En ese marco, el Municipio —a través del Programa Municipal de VIH/SIDA de la Secretaría de Salud— llevará adelante una semana, del 1 al 5 de diciembre, con actividades de consejería, orientación y promoción de la salud, además de testeos rápidos de VIH, Sífilis y Hepatitis C en distintos dispositivos y postas sanitarias.

Este lunes, de 10 a 14, se realizarán testeos abiertos a la comunidad en Plaza Mitre. A su vez, de lunes a viernes de 9 a 14, se desarrollarán actividades promo-preventivas y testeos en los dos dispositivos de Salud en tu Barrio. El cronograma completo puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

Cabe recordar que los testeos son confidenciales, voluntarios, seguros, gratuitos y el resultado está en 15 minutos.

Alexis Manzo, infectólogo y coordinador del programa VIH, señaló que “como todo 1 de diciembre día mundial del SIDA, remarcamos la importancia de realizarse el Testeo de VIH, recomendamos que toda persona sexualmente activa, se realice el test anualmente. En caso de ser positivo, contamos con las herramientas terapéuticas para controlar la infección y que el paciente tenga expectativa y calidad de vida adecuada”.

También se podrá asistir a los distintos dispositivos donde se realizarán testeos: el Centro 1, ubicado en Colón y Salta, atiende los lunes de 9 a 14; el Centro 2, en 12 de Octubre 4445, funciona los martes y jueves de 8 a 12. Mientras que en el barrio Belisario Roldán, el dispositivo de Rodríguez Peña 7848 recibe los viernes de 11 a 13, mientras que en el Centro de Salud Las Heras, en Heguilor 2750, la atención es de lunes a viernes de 8 a 14.

En Alto Camet -Cura Brochero 2100- los testeos se realizan los lunes de 11.30 a 13. El Centro Jorge Newbery, ubicado en Moreno 9375, atiende los jueves de 11 a 13. En Estación Camet, en J. P. Camet entre La Laura y Rivadavia (Ruta 2 km 393), la atención es los viernes de 11 a 13. En el Centro Félix U. Camet, Calle 28 entre Fitz Roy y Olivio, se realizan testeos los viernes de 9 a 11; y en el Centro Ameghino, Luro 10052, de lunes a viernes de 10 a 12.

Por su parte, en Parque Hermoso, Calle 9 y Calle 1, la atención es los miércoles de 9 a 13. En Playas del Sur, ubicado en Calle 445 y número 360, los testeos se realizan los lunes de 14 a 18 y los jueves de 8 a 14. El Centro Iremi, en San Martín 3752, funciona de lunes a viernes de 10 a 12. En el Centro de Salud Belgrano, en Carmen de las Flores 1715 (Miradores), la atención es los miércoles de 10 a 12. En el Centro Don Emilio, en Canesa 1642, los testeos se realizan los viernes de 10 a 12.

Además, el CEMA, ubicado en Pehuajó 250, atiende los viernes de 8 a 12. En el Programa Integral del Adolescente, Rivadavia 3783, se realizan testeos de lunes a viernes de 8.30 a 14.30. Finalmente, el Dispositivo Itinerante Salud en tu Barrio funciona de lunes a viernes de 9 a 14, acercando el servicio a distintos puntos del territorio.

Para más información sobre el Programa Municipal de VIH/SIDA ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/programamunicipalvihsida.

Inauguración del Centro Comunitario de Salud Sexual de AHF Argentina

Por otra parte, y continuando con el trabajo de integración público privada, el Municipio acompaña la inauguración del Centro Comunitario de Salud Sexual de AHF Argentina, ubicado en Corrientes 2366, el mismo será el 1 de diciembre a las 19 horas. Este nuevo espacio gratuito y abierto a toda la comunidad brindará consejería, atención médica y testeos rápidos de VIH, sífilis y Hepatitis C, además de ofrecer preservativos, geles y acompañamiento para personas con ITS. La apertura se suma a las acciones locales de prevención y cuidado, ampliando la capacidad del sistema para garantizar un abordaje integral de la salud sexual.

Acerca del VIH/SIDA

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV) es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).

Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que presenta un cuadro de sida, tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo.

El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. En Argentina, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen. El análisis de VIH es voluntario, confidencial y no requiere orden médica.

Las vías de transmisión comprobadas son pocas y bien definidas:

Vía sexual: por relaciones sexuales vaginales, anales u orales, entre personas del mismo o diferente sexo sin protección.

Vía sanguínea: por contacto con sangre al compartir jeringas o canutos para el uso de drogas o cualquier otro elemento cortante o punzante.

Vía perinatal o vertical: de la persona gestante al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Si bien no existe cura para el VIH, existe un tratamiento llamado Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo que consiste en una combinación de diferentes medicamentos que cumplen distintas funciones. Se conoce también como “cóctel” debido a la gran cantidad de pastillas diferentes que se requerían al inicio de la epidemia. El tratamiento evita la replicación del VIH. No cura la infección, pero evita que el virus se multiplique y que destruya las defensas del cuerpo.

