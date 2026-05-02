Comienza un nuevo ciclo del Programa Municipal de Prevención sobre Bullying, Grooming y Uso Responsable de Redes Sociales

Se relanza esta propuesta que se realiza desde hace más de 10 años. La inscripción se habilita los primeros días hábiles de cada mes durante todo el ciclo lectivo en www.mardelplata.gob.ar/ninezyjuventud .

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Niñez y Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social, abre la convocatoria para que escuelas de gestión pública y privada participen del Programa de Prevención sobre Bullying, Grooming y Uso Responsable de Redes Sociales.

La propuesta busca generar espacios de reflexión sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana y promover entornos digitales más seguros y respetuosos. A través de charlas dinámicas y con lenguaje accesible, se brindan herramientas a estudiantes y personal educativo para fortalecer la convivencia escolar, prevenir situaciones de riesgo y fomentar hábitos responsables en redes sociales.

Las actividades están dirigidas a estudiantes de segundo ciclo de escuela primarias y de primer ciclo de escuelas secundarias. Abordan temáticas vinculadas al bullying, el ciberacoso, la prevención del grooming y la construcción de una identidad digital saludable. Además, el equipo del programa ofrece acompañamiento y asesoramiento a las comunidades educativas ante situaciones que puedan afectar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Este programa se desarrolla desde hace más de diez años y las instituciones interesadas pueden inscribirse completando el formulario disponible en www.mardelplata.gob.ar/ninezyjuventud. La inscripción se habilita los primeros días hábiles de cada mes durante todo el ciclo lectivo.

Para más información y materiales de apoyo también se puede visitar el sitio www.mardelplata.gob.ar/BullyingGroomingRedesSociales.

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