Del Náutico al número 1 Sub 18 de tenis de la Argentina

Gabriel Ursini atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Luego de consagrarse en el Torneo Regional disputado en el Club Náutico Mar del Plata (CNMP), donde se quedó con los títulos de singles y dobles, el joven tenista marplatense compartió sus sensaciones sobre este gran presente.

“Fue un torneo lindo. Gané singles y dobles, estuve sacando muy bien”, resumió Ursini sobre la competencia que finalizó la pasada semana en las canchas del club.

El crecimiento deportivo del jugador también se refleja en el ranking nacional. A comienzos de año ocupaba el sexto puesto en la categoría sub 18, pero una gran seguidilla de resultados lo llevó a la cima. Además, el pasado año logró llegar también al puesto número 1 en el sub 16 de todo el país.

“Arranqué el año estando sexto en el ranking nacional sub 18. Después de un regional y un nacional quedé cuarto y ahora, con este último torneo que gané, quedé primero a nivel nacional”, contó.

Cabe mencionar que apenas algunos días, además recibió la medalla al mérito deportivo que se entrega cada año por parte del Ente Municipal de Deportes del Municipio (EMDER), un reconocimiento que acompaña el gran momento que atraviesa dentro de la competencia nacional.

Más allá de los resultados, Ursini destacó el esfuerzo cotidiano que implica mantenerse en el alto rendimiento. “Lo difícil es mantenerse también, no solo llegar. Estoy entrenando mucho”, expresó.

La rutina del joven tenista está marcada por la exigencia. “No tengo muchos descansos. Después de cada torneo me tomo dos o tres días y, cuando no hay torneos, solamente tengo libres los domingos”, explicó.

En ese camino de crecimiento, también reconoció aspectos a mejorar y trabajos complementarios que le gustaría retomar en el futuro. “Por ahora no estoy trabajando con psicólogo deportivo ni haciendo stretching. En algún momento lo hice, pero lo dejé por un tema de horarios. La idea es volver a sumar alguna actividad complementaria”, señaló.

En cuanto a su evolución dentro de la cancha, destacó avances en su juego y aspectos a seguir perfeccionando: “Mejoré mucho en el saque y lo que tengo que mejorar un poco es la defensa”, analizó.

Sobre el apoyo familiar, Ursini fue claro al remarcar el esfuerzo detrás de cada logro. “No vengo de una familia de facilidades. Todo lo que conseguimos es por esfuerzo, con la ayuda de mi papá y mi mamá que me acompañan. Siempre es difícil en el tenis”, afirmó.

Pensando en lo que viene, el tenista reconoció que el calendario no da respiro, ya que este mes de mayo disputará un torneo nacional en Buenos Aires y luego afrontará un ITF J30.

Finalmente, al hablar de sus referentes dentro del circuito profesional, Ursini dejó en claro su admiración por los jugadores de revés a una mano: “Me gustan Dimitrov, Federer y Wawrinka. En general, los que tienen revés a una mano”, concluyó.

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