Comienzan los Festejos en Honor a San Jorge Mártir en el Puerto de Mar del Plata

Del 21 al 26 de abril, la colectividad del Testaccio D’Ischia honrará a su santo patrono en la parroquia La Sagrada Familia, renovando una histórica tradición de fe nacida en Nápoles a principios del siglo XIV. Los festejos comienzan este martes en la parroquia La Sagrada Familia y San Luis Orione, ubicada en calle Rondeau 551, y culminan el domingo con una procesión por las calles del puerto y una bendición eucarística.

Al instalarse en el Puerto de Mar del Plata a principios del siglo XX, la colectividad italiana del Testaccio D’Ischia, en Nápoles, trajo consigo una antiquísima y arraigada tradición: la devoción a su patrono, San Jorge Mártir. Estos inmigrantes, en su mayoría pescadores, mantuvieron viva la costumbre de honrar a su «Nostro Caro Protettore San Giorgio» cada 23 de abril. Incluso careciendo de un lugar de culto propio en sus primeros años en la ciudad, dejaban sus embarcaciones en el puerto para dedicar el día completo a orar, agradecer y pedir protección al santo.

La Historia Detrás de la Tradición

Las celebraciones en honor a San Jorge tienen sus raíces en el año 1300, cuando se erigió una capilla dedicada al santo en el Testaccio D’Ischia. Tras ser ascendida a parroquia en 1599, se convirtió en el epicentro de la devoción. Desde entonces, año tras año, los habitantes del Testaccio detienen todas sus actividades el 23 de abril para festejar con rituales religiosos, diversiones populares, puestos callejeros y espectaculares fuegos artificiales al caer la noche.

La Construcción de la Parroquia y la Imagen de San Jorge

En Mar del Plata, la devoción logró establecerse formalmente en 1924 con la construcción de la parroquia La Sagrada Familia en el barrio del Puerto, un hito alcanzado gracias a la gestión de la Comisión de Damas Vicentinas y la llegada de los sacerdotes de la Orden de Don Orione.

En 1935, la parroquia reconoció oficialmente a la Comisión Organizadora de los Festejos en Honor a San Jorge. Si bien en sus inicios se veneraba un cuadro traído desde Italia, en 1937 se bendijo la actual imagen de San Jorge, una obra esculpida en una sola pieza de leño por el artista italiano Raimundo Cateruccia, quien también realizó otras piezas emblemáticas para la iglesia.

Cronograma completo 2026:

Martes 21 Abril:

-Entronización de la imagen de San Jorge.

17:30 hs. Rezo del Santo Rosario.

18 hs. Santa Misa y Coronillas a San Jorge.

Miércoles 22 Abril:

-Vísperas de la fiesta Litúrgica del Santo Patrono.

-Rezo por todos los difuntos.

Jueves 23 Abril:

Solemnidad Litúrgica de San Jorge Mártir.

-11 hs Santa Misa solemne con la presencia de la colectividad de Testaccio d’Ischia y devotos en general.

-17:30 hs Rezo del Santo Rosario.

-18 hs Santa Misa solemne.

Viernes 24 Abril:

-Misa por los enfermos.

Se ungirá a todos los presentes con aceite consagrado traído de la tumba de San Jorge en Lod Israel.

-Se ofrecerán alimentos no perecederos a Cáritas parroquial.

Sábado 25 Abril:

-Veneración a la Santísima Virgen María junto a San Jorge.

-Jornada para niños y jóvenes.

Domingo 26 Abril:

Fiesta externa en honor a San Jorge.

-8 hs Santa Misa

-11 hs Santa Misa solemne

-16 hs Santa Misa vespertina. Al finalizar salida triunfal de la sagrada imagen de San Jorge para recorrer las calles del Puerto. Visita e ingreso a la Gruta de Lourdes. Arribo a la banquina de pescadores.Homenaje a todos los fallecidos en el mar. Regreso a la parroquia y bendición eucarística.

A través de estos días de celebración, que culminará con el emotivo recorrido de la imagen sagrada por las calles y la banquina de pescadores, la comunidad del Puerto de Mar del Plata reafirma su compromiso con el legado de aquellos primeros inmigrantes. De este modo, la devoción a «Nostro Caro Protettore San Giorgio» continúa siendo, más de un siglo después de su llegada al país, un pilar inquebrantable de fe, historia y gratitud que une a la colectividad en oración y recuerdo.

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