Sin acuerdo entre EEUU e Irán, la tregua entra en cuenta regresiva en medio de negociaciones estancadas

A horas del vencimiento del alto el fuego, crecen las tensiones y persiste la incertidumbre sobre una posible reanudación del diálogo.

Estados Unidos e Irán intensificaron las amenazas a horas del vencimiento del alto el fuego en Medio Oriente, mientras las negociaciones para retomar el diálogo en Islamabad permanecen estancadas y crece la incertidumbre sobre una posible escalada militar en la región.

A menos de dos días del final de la tregua, la posibilidad de reactivar las conversaciones diplomáticas sigue siendo incierta. Aunque una fuente confirmó a la AFP que la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, planea viajar “pronto” a Islamabad, aún no hay fecha definida ni agenda confirmada para el encuentro.

El objetivo del diálogo es poner fin al conflicto que estalló el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, una guerra que dejó miles de muertos, entre ellos, la del primer ministro, Alí Jameneí, que impactó de lleno en la economía global y los mercados energéticos.

Donald Trump endurece su discurso y eleva la presión

En este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a tensar el clima al referirse al programa nuclear iraní. El mandatario aseguró que recuperar el uranio de Irán será un proceso “largo” y “difícil”, luego de los ataques contra instalaciones nucleares.

“La Operación Martillo de Medianoche, en 2025, fue una aniquilación completa y total de los sitios de ‘polvo nuclear’ en Irán”, escribió en Truth Social. “Por lo tanto, sacarlo será un proceso largo y difícil”, añadió.

Sus declaraciones marcaron un cambio respecto a días anteriores, cuando había prometido que el traslado del material sería inmediato. Además, advirtió que, si no hay acuerdo antes del fin de la tregua, “empezarán a explotar muchas bombas”, y confirmó que mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes “hasta que haya un ‘ACUERDO’”.

Irán rechaza negociar bajo presión

Desde Teherán, las respuestas no tardaron en llegar. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, fue contundente: “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos preparamos para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

En la misma línea, el vocero de la Cancillería, Esmail Baqai, afirmó que el país no tiene “en este momento” ningún “plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se tomó ninguna decisión al respecto”.

Tensión en el Golfo y señales mixtas en la región

La disputa también se trasladó al plano marítimo. Washington acusó a Irán de violar la tregua con ataques a buques en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global. Sin embargo, datos de Lloyd’s List Intelligence indicaron que “al menos 26 buques de la flota fantasma iraní eludieron el bloqueo estadounidense”.

El impacto ya se siente en los mercados: tras una fuerte suba previa, el precio del petróleo mostró retrocesos en Asia, aunque la atención sigue centrada en la estabilidad de esa vía estratégica. Desde China, Xi Jinping pidió garantizar que el paso “debe permanecer abierto”.

Cuándo vence el alto de fuego entre EEUU e Irán

El alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán tiene como fecha límite este miércoles por la noche, según el horario de Washington, lo que equivale a la madrugada del jueves en Teherán. La tregua, que había sido pactada por un período de dos semanas, entra así en su tramo final sin señales concretas de extensión.

En este contexto, desde la Casa Blanca ya adelantaron que una prórroga resulta poco probable si no se registran avances en las negociaciones. La falta de acuerdo y las posturas cada vez más endurecidas de ambas partes alimentan la incertidumbre sobre el escenario inmediato y reavivan el riesgo de una nueva escalada en la región.

Fuente: Ámbito

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