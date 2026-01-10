Cómo es el nuevo shopping del puerto de Mar del Plata que inauguró un estadio para shows en vivo

El predio Incluye supermercados, gastronomía, recreación y una arena para 6.800 espectadores.

La apertura del evento esruvo a cargo de Dante Spinetta y en la grilla ya figuran grandes bandas como Divididos.

La obra, de unos 35 mil m2, comenzó en marzo de 2025, con una inversión de 20 millones de dólares.

Por momentos, la secuencia que ofrecen los operarios -descargando material, moviendo y ajustando estructuras, yendo y viniendo con herramientas, ataviados con sus arneses y cascos de seguridad-, parece estar inmersa en un prolongado time-lapse, ese efecto cinematográfico que comprime en minutos procesos de días enteros. Aquí captura la velocidad de un cambio urbano sin precedentes.

Una coreografía de trabajadores entre acero y hormigón, y esfuerzo, para cumplir con los plazos de uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en Mar del Plata, la creación de un multiespacio que incluye tiendas, un supermercado, gastronomía, recreación y eventos para miles de personas. Se erige en el corazón del puerto, frente a los silos, un lugar que ya late a otro ritmo.

Se trata de Bendú, al decir de los inversores que lo impulsaron, «un puente entre la ciudad y el puerto», lo que en la práctica ya es evidente. Es que se está construyendo en la que se conoce como La Manzana de los Circos, terrenos que pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y que gestiona el Consorcio Portuario, un sitio que tenía pulso estacional y estaba desaprovechado.

En temporada de verano solía contener, precisamente, carpas de algún circo -Tihany, Rodas, Servian, los más recordados- y sus contenedores, algún precario parque de diversiones golondrina, nada más. El resto del año, era un predio baldío. Solo había ganado la inversión de una vereda de cemento alisado. «Bendú» se llama la ambiciosa obra que este jueves inauguró una arena para 6.800 personas.

El cambio, al cruzar hoy Juan B. Justo por avenida Patricio Peralta Ramos, es notable. Lo mismo se percibe cuando se llega en sentido contrario, desde el sur, y se cruza 12 de Octubre y aparece enfrente la fachada, una estructura vidriada de doble altura que recorre unos 300 metros por el frente de avenida de los Trabajadores. Son unos 35 mil metros cuadrados -entre paseo comercial, espacio público y el estacionamiento- que, se cree, alcanzarán una inversión cercana a los 20 millones de dólares.

Hace exactamente un año, no había nada allí. El primer movimiento de suelo se hizo en marzo de 2025; la primera columna se afirmó unos meses después, a finales de julio. La construcción tiene un ritmo vertiginoso: 500 personas trabajaron en el predio todos los días. La construcción comenzó en marzo de 2025 y avanza con un ritmo vertiginoso. Foto: Diego Izquierdo.

La inauguración va dándose en etapas, la primera ocurrió en los primeros días de diciembre con la apertura de la segunda sucursal de la cadena de supermercados Coto en la ciudad -la primera está en el sur, donde proliferan los barrios privados- y tracciona lo que una locomotora. Hoy lo visitan 7.000 personas por día, número que crece los fines de semana.

La segunda inauguración ocurrió este jueves por la noche. Se trata de Bendú Arena, un espacio para eventos a cielo abierto con capacidad para 6.800 personas y una grilla que despeja cualquier duda sobre el perfil y la ambición del lugar: El Mató a un Policía Motorizado, La Mágica, Q’Lokura, Ke Personajes, El Plan de la Mariposa, Ciro y Los Persas, La K’onga y La Delio Valdez, Las Guardianas KPOP; Divididos tiene fecha en febrero. En la previa, al atardecer, el encendido estuvo a cargo de Dante Spinetta & Banda y DJ Mami.

Esto es en un extremo, frente al Club Náutico. En el otro, de cara al Centro Comercial del Puerto, habrá una plaza con distintos tipos de juegos en torno al que promete ser el tobogán seco más alto de la ciudad, con unos 12 metros, un carrusel y, en medio, entre Juan B. Justo y 12 de Octubre, cerca de 90 locales, incluido Coto.

«La idea es que Bendú vibre en todos los horarios del día, que puedas ir al super, a un recital o a un evento, a un festival para la familia, que puedas hacer tus compras, ir a comer de noche, jugar al bowling un fin de semana o ir a la plaza de juegos con tus hijos», apunta con entusiasmo el empresario Maximiliano González Kunz, CEO del Grupo Neutron, una aceleradora de startups tecnológicas marplatense, y una de las firmas de Paseo Neule Puerto S.A., que presentó la única oferta al llamado a licitación que hizo el Consorcio Portuario.

La otra la sostiene Juan Pablo Reverter, CEO de H. Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, empresa casi centenaria. Tiene más de 40 proyectos terminados y en estos días una docena en ejecución, incluidoBendú .

Resta para la inauguración total, que se prevé para Semana Santa. En tanto, van abriéndose locales a medida que son entregados. Pero para los empresarios, ya en estos días el espacio se transformó «en un fuelle que articula a la ciudad». Reverter entiende que la ubicación es «trascendental: una zona que era un depósito de chatarra, una boca de lobos, que la gente le daba la espalda por esa misma razón, hoy revitaliza la zona. Aun en obra nos sorprendemos, porque ya se trasformó en un paseo».

La obra quedó en manos de uno de los estudios arquitectónicos que más proyectos ha concretado en la ciudad, Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas. «Tratamos de darle una impronta de calidad, algo osado, que no tenga nada que envidiarle a lugares de paseo de Argentina o el mundo. Como San Francisco tiene su puerto super turístico, o Barcelona. Le da un salto de calidad a Mar del Plata, que no tenía un lugar así, donde la familia pueda ir y pasar el día», explicó Kunz.

El cambio de imagen de la zona ya ocurrió y terminará de completarse con otra inversión inmobiliaria superlativa, que se la proyecta por encima de los 100 millones de dólares. Se trata del Distrito de Arte y Diseño (DAD), que abarcará dos manzanas sobre Juan B. Justo, frente al campo de golf, donde alguna vez estuvo la carpa del icónico estadio Super Domo. Tan solo a 200 metros de Bendú.

Serán seis torres de alta gama -la primera de ellas ya está levantándose- con espacios de usos mixtos, locales comerciales y gastronómicos, rooftops de vistas 360°, viviendas, hoteles, oficinas, galerías de arte y un parque común en altura con pileta de borde infinito. Lo desarrolla IMASA, la misma constructora que erigió el Maral Explanada, conocidas como las Torres Pelli, en Playa chica. «Bendú y el distrito se potenciarán recíprocamente», sostiene Reverter.

Inmersos en ese time-lapse que apunta con todo a llegar, en esta escala, con escenario, pantallas y carpa VIP perfectamente montados para la noche del jueves, los empresarios Sergio Ochoa y Marcelo Sosa, a cargo de Bendú Arena, subrayan el objetivo de ofrecer al público «una buena experiencia, con accesos y salidas ágiles, con gastronomía y barra funcionando durante los eventos y, por los mismos shows, claro. Es un proyecto ambicioso y espectacular».

El lugar luce irreconocible. En poco más de un año se ha erigido un espacio que desconcierta a quienes le perdieron la huella a esta parte de la ciudad. Para ellos -para quienes se acerquen, en realidad-, ya hay un primer punto de contacto futurista: un tótem con inteligencia artificial instalado en el acceso principal del multiespacio.

«Qué bueno verte otra vez…«, saluda a los visitantes recurrentes este anfitrión digital que también resuelve dudas en segundos. Se le puede preguntar por la cartelera del Arena, las promociones del día o si mañana brillará el sol para ir a la playa. Lo que sea sobre la ciudad. Respuestas con la voz de una nueva capa de lenguaje sobre la histórica piel del puerto de Mar del Plata.

Fuente: Clarin

Comentarios

comentarios