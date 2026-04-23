Cómo estará el clima en Mar del Plata este jueves 23 de abril

La jornada tendrá cielo despejado, una máxima de 21 grados y ráfagas intensas hacia la noche. Para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa probables lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 23 de abril una jornada con buenas condiciones de tiempo en Mar del Plata, con cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y viento en aumento hacia el cierre del día.

De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura máxima será de 21 grados, valor que se alcanzará durante la tarde, mientras que la mínima fue de 9 grados en la madrugada.

El cielo se mantendrá despejado durante gran parte de la jornada y también durante la noche, por lo que se espera un jueves con estabilidad y sin probabilidad de lluvias.

Sin embargo, sobre el final del día se prevé un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora, provenientes del sector noroeste. En cuanto a la humedad, el sitio especializado weather.com estima que se ubicará entre el 58% y el 74% a lo largo del día.

Las condiciones ventosas continuarán también durante la madrugada y la mañana del viernes, mientras que para el fin de semana el panorama podría cambiar. Según el SMN, las lluvias podrían regresar entre la madrugada y la mañana del sábado y del domingo.

Fuente: ahoramardelplata

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