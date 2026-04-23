Detectan un adolescente con cuadro de tuberculosis y activan un protocolo de intervención sanitaria

Zona Sanitaria VIII, la Secretaría de Salud municipal y el propio Colegio Galileo Galilei, al que asiste el alumno afectado, se encargaron de confirmar el diagnóstico tuberculosis de un adolescente que cursa sexto año y padece esta enfermedad, considerada de riesgo por sus posiblidades de contagio.

Su desarrollo se da por vías aéreas y por tal motivo las autoridades han ordenado estudios sobre grupos estrechos y medidas de prevención sobre el entorno más cercano del paciente, a efecto de evitar un impacto mayor sobre un cuadro clínico que no es demasiado frecuente en estos tiempos.

Desde comuna destacaron un diagnóstico desde el Programa Municipal de Control de Tuberculosis dependiente de la Secretaría de Salud. Allí activó el protocolo de intervención sanitaria en articulación con la Región Sanitaria VIII y el sistema educativo.

Según se informó en comunicación oficial, desde el Programa Municipal y conforme a los lineamientos vigentes, se iniciaron las acciones de seguimiento, evaluación y control de las personas consideradas contactos.

En este marco, se estableció contacto con la institución educativa involucrada y se coordinó una reunión informativa con directivos y un encuentro, en el día de ayer, con estudiantes y familiares del curso en el que se presentó el caso.

Se brindó información sobre las características de la enfermedad, sus formas de contagio y las medidas de prevención. Además, se estableció quiénes son considerados contactos institucionales, se detallaron los pasos a seguir para su estudio y control, y se otorgaron turnos programados en el CEMA. Además, la familia y los contactos estrechos continúan bajo seguimiento médico por parte del profesional que realizó el diagnóstico.

El Programa Municipal de Control de Tuberculosis funciona en articulación con las instituciones sanitarias estatales de la ciudad —Región Sanitaria VIII, Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) e Instituto Nacional de Epidemiología (INE), los Centros de Atención Primaria de Salud y CEMA—, mediante un protocolo acordado con el sistema educativo que permite actuar de manera inmediata ante cada nuevo diagnóstico. En estos casos, la institución educativa, la Región Sanitaria y los hospitales notifican la situación y se inicia la intervención correspondiente.

Fuente: ahoramardelplata

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