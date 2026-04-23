Tras los acuerdos con el BID y el Banco Mundial, advierten que la deuda «senior» aumentó u$s25.700 millones

Los organismos de crédito confirmaron que trabajan en garantías por u$s2.000 y u$s550 millones, sin embargo esto incrementa la deuda «senior»

La semana pasada tanto el Banco Mundial como el BID confirmaron en dos comunicados que trabajan junto con el equipo de Luis Caputo para brindarle garantías al Gobierno por u$s2.000 millones y u$s550 millones respectivamente, lo que permitiría colaborar con el refinanciamiento de los abultados vencimientos de deuda que afronta el Tesoro en lo que resta de 2026. Sin embargo, informes de la city advierten que esta maniobra incrementó con contundencia la «deuda senior».

Según cálculos de la consultora 1816, la deuda bruta en moneda extranjera del Gobierno (incluyendo al Banco Central) subió u$s24.800 millones entre noviembre 2023 (último dato bajo el gobierno de Alberto Fernández) y marzo 2026 (último dato disponible), alcanzando los u$s211.800 millones al cierre del primer trimestre de 2026. «Pero lo más destacado es lo que ocurrió con la composición de la deuda: mientras la deuda junior prácticamente no se movió, la deuda senior aumentó u$s25.700 millones», detallan en este mismo informe.

Cabe mencionar que la deuda senior de un país es la deuda pública de máxima prioridad que debe pagarse primero en caso de incumplimiento o reestructuración, y se ubica al inicio de la pirámide de cobro, por lo que ofrece una mayor protección frente a la deuda subordinada o junior, generalmente con tasas de interés más bajas. Justamente la deuda junior bajó alrededor de u$s900 millones en la era Milei. Según este mismo informe porque se hicieron pagos de Globales y Bonares, pero se emitieron los Bopreales.

Ahora, ¿cómo se explica el incremento de la deuda senior? Según 1816, u$s20.200 millones corresponden a compromisos del Tesoro con organismos. De ese monto, el pasivo con el FMI aumentó u$s15.200 millones, pero también hubo un aporte significativo de Banco Mundial y BID, incluso antes de la garantía anunciada la semana pasada, y u$s5.500 millones por mayor deuda senior del BCRA (los repos firmados con bancos internacionales).

La deuda en dólares del Gobierno, clave para el programa económico de Caputo.

Ambito

Al respecto, Jorge Carrera, doctor en economía e investigador del Conicet, explicó: «Cuando el FMI entra como acreedor relevante, cumple un rol positivo: actúa como vigilante de la solvencia macroeconómica y como coordinador implícito de acreedores. Eso, en principio, reduce la probabilidad percibida de default y comprime spreads. Pero ese efecto reductor tiene un límite. La idea central es que cuando la participación del FMI (y de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo de América Latina) pasa de ser marginal a ser significativa, aparece una externalidad negativa: la ultra prioridad de cobro frente a cualquier evento de reestructuración».

El total de deuda senior pasó de representar el 53,3% de la deuda en moneda extranjera de Tesoro y BCRA en noviembre 2023 a representar el 59,2% al finalizar marzo 2026, detallan desde 1816.

Los abultados vencimientos de deuda en 2027

Pese a que Caputo logró empezar a encaminar los pagos de 2026, es relevante recordar que los vencimientos de deuda en moneda extranjera ascienden a u$s35.300 millones en 2027, según recordaron desde Facimex. De esta cifra: los vencimientos con Organismos Internacionales ascienden a u$s12.700 millones (FMI corresponden u$s7.500 millones).

«Los u$s22.600 millones restantes se reparten entre Globales y Bonares (u$s10.300 millones, de los cuales más de 80% está en poder de privados), Bopreal (u$s7.000 millones) y repos con bancos internacionales (u$s5.300 millones). La carga de vencimientos de deuda de mercado en moneda extranjera duplica a la de 2025-26 y quintuplica a la de 2024, cuando todavía no habían comenzado las amortizaciones de los bonos en moneda extranjera», detallaron desde Facimex.

Sin embargo, desde este informe, aclararon que la comparación contra 2019 es mucho menos lineal. «Ajustando por la inflación de Estados Unidos, los vencimientos de deuda en divisas con privados y organismos internacionales fueron u$s4.000 millones más altos en 2019 (u$s6.000 más en poder de privados y u$s2.000 millones menos en poder de organismos). No obstante, las reservas netas del BCRA eran bastante más altas, ubicándose en u$s14.700 millones al cierre de 2018.

Fuente: ámbito

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